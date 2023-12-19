Prof. Dr. Şener Üşümezsoy\'dan deprem çıkışı: Türkiye\'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul\'dur

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Üşümezsoy, olası İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ YOK"

Deprem gerçeğinin kendini hatırlatmasından sonra akıllara hemen olası büyük Marmara ve İstanbul depremlerinin gelmesine değinen Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. Müjde olarak İstanbullulara söylüyorum; Kuzey Anadolu Fayı Çınarcık çukurunun güneyinden gidişli, Gölcük'ten Sapanca'dan güneyden geçen doğu-batı uzantılı bir faydır. Kuzeye doğru İstanbul'a doğru yön değiştirip sapmaz. Adalar Fayı'nın kuzey kenarındaki yapı ise ölü bir yapıdır. Bugün çalışmayan bir yapıdır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR YERLERİNDEN BİRİ İSTANBUL'DUR"

Sözlerini sürdüren Üşümezsoy İstanbul'un Türkiye'deki en güvenilir yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur. Gemlik Körfezi'nden gelecek deprem, İstanbul'a 60 kilometredir. Şiddeti azalarak gelir. Duyarız, sallanırız hatta Kartal tarafı kıyılar sallanır. Ama İstanbul depremi dediğimiz fay söz konusu değildir ne adada ne orta sırtta. Ama Kumburgaz'da ters bir fay var. Silivri düzlüğü, Kumburgaz çukuruna doğru yükselerek onun üzerine doğru gitmektedir.

Arkadaşlar 7.6, 7.8'lik deprem görmemişler. Biz bu depremi gördük; bir ucu Antakya'dan Pazarköy'e çıktı, oradan Pütürge'ye giden 300-350 kilometrelik fay kırıldı. Marmara 150 kilometre. 3 tane Marmara lazım 7.7'lik bir depremin burada olabilmesi için." ifadelerini kullandı.