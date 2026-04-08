Yalçın Küçük için Ankara'da Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Yalçın Küçük için Ankara'da Cenaze Töreni Düzenlendi

08.04.2026 22:49
Alzheimer hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören yazar ve akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene ailesi, akademisyen dostları ve sosyalist siyasetin temsilcileri katıldı.

Uzun süredir alzheimer olan yazar, akademisyen ve Kıbrıs Gazisi Prof. Dr. Yalçın Küçük için Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Küçük'ün ailesi, akademisyen dostları, eski öğrencileri, sosyalist siyasetin farklı kanatlarından temsilciler, yayıncı arkadaşları ve Ergenekon-Balyoz süreçlerinden yol arkadaşları katıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Küçük, dün öğle saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti. Küçük için ikindi vaktinde Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde tören düzenlendi ve Kıbrıs gazisi olması nedeniyle cenaze töreni askeri törenle başladı.

Yalçın Küçük, 1938 yılında İskenderun'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1960 yılında birincilikle bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev aldıktan sonra akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde başladı. Sovyetler Birliği üzerine araştırmalar yaptı ve Türkiye'nin ekonomik yapısını Marksist bir perspektifle yorumlayan eserler kaleme aldı. 1974'te Kıbrıs Harekâtı'na katıldı ve basın ile siyaset alanında aktif rol üstlendi. 1980'li yıllarda Aydınlar Dilekçesi girişiminde yer aldı ve tartışmalı tezleriyle tanındı. 1990'lı yıllarda Kürt meselesine dair yaklaşımları ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeleri nedeniyle hapis cezası aldı. 2000'li yıllarda isim-bilim araştırmaları yaparak elit tabakanın kökenlerini iddia etti ve Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak toplamda yaklaşık yedi yıl cezaevinde kaldı. Küçük'ün naaşı törenin ardından defnedildi.

Son Dakika Güncel Yalçın Küçük için Ankara'da Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yalçın Küçük için Ankara'da Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
