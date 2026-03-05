Protesto Sırasında Kolunu Kırdı - Son Dakika
Protesto Sırasında Kolunu Kırdı

05.03.2026 03:32
Kongre'de İran'a savaş karşıtı protesto yapan Brian McGuinness'in kolu, polis müdahalesiyle kırıldı.

ABD polisi, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.

Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness'in ABD Kongresindeki bir toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.

CodePink üyesinin kaydettiği görüntülere göre, McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." dedi.

Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı.

Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve diğer bir CodePink üyesi, McGuinness'in kolunun, gözaltına alınırken polislerin zorlaması üzerine kırıldığını söyledi.

McGuinness'in kapıya sıkışan kolunun kırılmasıyla ortaya çıkan ses, görüntü kaydında net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler "Onun kolunu kırdınız." diye bağırdı.

CodePink tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.???????

Kaynak: AA

Protesto Sırasında Kolunu Kırdı
