PSG Şampiyonluğu Sonrası Paris'te Olaylar Çıktı - Son Dakika
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PSG Şampiyonluğu Sonrası Paris'te Olaylar Çıktı

PSG Şampiyonluğu Sonrası Paris\'te Olaylar Çıktı
02.06.2025 13:54
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PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Paris'te protestolar ve olaylar yaşandı, 79 kişi gözaltında.

Şampiyonlar Ligi finalini PSG'nin kazanması sonrasında Paris'te dün gece de olaylar çıktı. Polisin verdiği bilgilere göre 79 kişi gözaltına alındı. Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması sonrasında başkent Paris'te yaşanan olaylar dün akşam da devam etti.

Paris polisi, Pazar'i Pazartesi'ye bağlayan gece 79 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Taşkınlık yapan grupların kentin farklı bölgelerinde toplandığını belirten polis, bazı grupların geçici olarak şehir otobanını barikatlarla kapattığını, diğerlerinin ise Champs-Elysees bulvarında havai fişekler fırlattığını ve mağazaları yağmalayamaya çalıştığını aktardı.

Paris'te gece çıkan olaylar öncesinde Cumartesi günü, Almanya'nın Münih kentinde oynanan maçta, İtalyan takımı Inter Milan'ı 5-0 mağlup ederek Şampiyonları Ligi Şampiyonu olan PSG, Paris'te on binlerce taraftar tarafından karşılandı. Champs-Elysees'de toplanan taraftarlar arasından otobüslerle geçen PSG futbolcuları, daha sonra takımın iç saha maçlarını oynadığı Parc des Princes'de kutlamayı sürdürdü.

İki kişi öldü, 560'tan fazla kişi gözaltına alındı

PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının ardından Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yapılan kutlamalar sırasında Fransa'da olaylar çıkmış, yaklaşık 500'ü Paris'te olmak üzere 560'tan fazla kişi gözaltına alınmıştı. AFP'nin aktardığına göre polis olaylara tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yaklaşık 5 bin 400 polis memurunun görev yapmasına rağmen Paris ve çevresinde bazı mağazalar yağmalandı, vitrin camları kırıldı, kiralık bisikletler ateşe verildi.

PSG'nin şampiyonluğu, Fransa'da iki kişinin de ölümü ile gölgelendi. Fransa'nın güneybatısındaki Dax kentindeki kutlamalar sırasında 17 yaşında bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Paris'te meydana gelen trafik kazasında ise motosiklet ile bir aracın çarpışması sonucu genç bir erkek öldü.

AFP/ JD,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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