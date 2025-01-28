PTT Görevlisine Zimmet Cezası

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Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan gişe ve büro görevlisi sanığa "zimmet" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A'nın sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında bulunan 807 bin 674 liranın şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirlediğini anlattı.

R.A'nın bunun üzerine sanığa ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirten savcı, sanık B.T'nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiğini kaydetti.

Savcı, ayrıca sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediğini bildirerek, B.T'nin "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.T. olay tarihinde Akıncılar PTT Şubesinde gişe memuru olarak görev yaptığını belirtti.

Borçları sebebiyle alacaklılarının sürekli kendisini aradığını öne süren B.T, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki kurum PTT'nin avukatı ise sanık hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti de "zimmet" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro görevlisiyken zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz 2024'te tutuklanan B.T. hakkında savcılıkça "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.