Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Pülümür'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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