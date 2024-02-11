Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik sıkıntısını çözmek için 'Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında yapılacak alt geçit, Havaalanı Yolu ile 1566. Cadde kesişimine inşa edilecek ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak.

11.02.2024 14:37  Güncelleme: 15:09
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'Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak' projesi hayata geçiriliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını, 'Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak' projesi ile çözüme kavuşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak" projesi ile çözüme kavuşturacak. Bölgeye nefes aldıracak proje detaylarını sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmalara yaz aylarında başlıyoruz. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 700 metre uzunluğundaki alt geçit sayesinde Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım sağlayacağız. Aynı zamanda ilçeye giriş ve çıkışta yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kronikleşmiş trafik sorunlarını çözmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını, 'Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak' projesi ile çözüme kavuşturacak.

"Çalışmalara yaz aylarında başlıyoruz"

Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak ihalesi gerçekleştirilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta proje detaylarını sosyal medya hesaplarından Başkentlilerle paylaşarak, "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmalara yaz aylarında başlıyoruz. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 700 metre uzunluğundaki alt geçit sayesinde Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım sağlayacağız. Aynı zamanda ilçeye giriş ve çıkışta yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alt geçit 3 gidiş- 3 geliş olmak üzere 700 metre uzunluğunda olacak

Pursaklar'da Başkentlilerin uzun süredir trafikte çektiği çileye son verecek proje kapsamında yapılacak alt geçit, Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) ile 1566. Cadde kesişimine inşa edilecek. Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak olan Pursaklar Alternatif Giriş Alt Geçidi, 3 gidiş-3 geliş, toplam 6 şeritli ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak.

Alt geçidin üzerinde planlanan kavşak ile Pursaklar ilçesi cephesinde Emek Caddesi ile Elfidan Sokak kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu yapılarak ilçeye gelen ve ilçeden giden araçlar için Havaalanı Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, vatandaşların günlük yaşamlarında trafik stresiyle mücadele etme konusunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika


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