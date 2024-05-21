Pursaklar'da 100 bin meyve fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Pursaklar'da 100 bin meyve fidesi dağıtıldı

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Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, çiftçilik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara biber, salatalık ve domates fidesi dağıttı. Pursaklar Belediyesi, çiftçilik alanında vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla 100 bin meyve fidesi dağıttı. Fide alabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara 12 şer adet biber, salatalık ve domates fidesi verildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Burası aslında çiftçilik değil farkındalık faaliyeti. Ata tohumlarımızın kaybolmaması ve yaygınlaşması için yaptığımız bir çalışma' dedi.

21.05.2024 15:26  Güncelleme: 15:34
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Pursaklar'da 100 bin meyve fidesi dağıtıldı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, çiftçilik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara biber, salatalık ve domates fidesi dağıttı.

Pursaklar Belediyesi, çiftçilik alanında vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla 100 bin meyve fidesi dağıttı. Fide alabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara 12 şer adet biber, salatalık ve domates fidesi verildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası aslında çiftçilik değil farkındalık faaliyeti. Ata tohumlarımızın kaybolmaması ve yaygınlaşması için yaptığımız bir çalışma" dedi.

Etkinliğe ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Çetin, "Hemşerilerimizin yoğun ilgisi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu tür işlere ne kadar heyecanlı olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Burada domates, biber ve salatalık fidesi hediye ediyoruz" ifadesini kullandı.

Meyve fidesi alan vatandaşlardan Metin Bulut ise "Ata tohumu diye geldik. İnşallah yetiştirince belediye başkanına hediye edeceğiz. Herkes gelip yiyecek" diye konuştu.

Fideleri yetiştireceğinden dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen Ayşegül Çaykuşu ise "Belediyemize teşekkür ederim. 12 şer tane salatalık, domates ve biber verdi. Her yıl veriyor belediye başkanımız. Kopartıp yiyeceğiz torunlarım, çocuklarım, kendimiz, eşim, dostum ve hepimiz yiyeceğiz" şeklinde konuştu.

Pursaklar\'da 100 bin meyve fidesi dağıtıldı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pursaklar'da 100 bin meyve fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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