Pursaklar\'da Otobüs Şoförüne Sopalı Saldırı

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ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde trafikte araçlarını sıkıştırdığı iddiasıyla baba ve oğlunun belediye otobüsü şoförü Süleyman Görgülü 'ye (39) sopalı saldırıda bulunduğu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda meydana geldi. Pursaklar- Kızılay seferini gerçekleştiren 440 hat numaralı Süleyman Görgülü yönetimindeki 06 DD 3256 plakalı belediye otobüsü, yolcu indirmek için yavaşladığı sırada 2 kişinin bulunduğu bir otomobil tarafından önü kesilerek durduruldu. Ellerinde sopa bulunan 2 kişi, trafikte kendilerini sıkıştırdığı iddiasıyla otobüs şoförüne küfür ve hakaret ederek saldırıda bulundu.

'TAMAM, ÖZÜR DİLERİM KARDEŞİM'

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda, saldırganlardan biri şoför koltuğunun bulunduğu camdan içeri sarkarak Süleyman Görgülü'ye vurmaya çalışırken, diğeri de elindeki sopayı göstererek tehditte bulundu. Görüntülerde, otobüs şoförünün, "Tamam, özür dilerim kardeşim. Nerede sıkıştırdıysam, bilmiyorum" dediği anlar yer aldı. Olay sonrası polis merkezine giden Görgülü, poliste fotoğrafları bulunan Osman D. ve oğlu Oğuzhan D.'yi tespit ederek haklarında şikayetçi oldu.

'PROFESYONELİZ, EĞİTİMİNİ ALIYORUZ'

Süleyman Görgülü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İster istemez kullandığımız araçlar büyük; dönerken sıkıntı yaşıyoruz. Hani olayın nasıl olduğunu da anlamadım zaten. 'Sıkıştırdın' gibi bir şeyler söyledi. Zaten küfürler orada başladı. Bu konularda profesyoneliz, eğitimini alıyoruz. İşe girerken de amirlerimiz, memurlarımız bize gerekli bilgileri, talimatları, eğitimleri veriyorlar. Hani şoför kabininden dışarı çıkmayacaksın, camdan kafanı uzatmayacaksın, sakin olacaksın. Kim ne derse desin; sükunetini koruyacaksın. Profesyonellik onu gerektiriyor. Karşı tarafın biraz daha sakin olmasını temenni ederdim; ama olmadı" dedi. EGO 4'üncü Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Fatih Doğan ise Süleyman Görgülü'yü sakinliğini koruduğu için tebrik etti.