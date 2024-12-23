Pusat Köyü 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pusat Köyü 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Pusat Köyü 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Hafik'te baraj su seviyesinin düşmesiyle Pusat köyü karla kaplanarak ortaya çıktı.

23.12.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra beyaza büründü.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle barajda su seviyesi ciddi oranda düştü.

Pusat köyü 16 yıldır su içinde kaldığı için sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Suyla kaplı olan köy ve caminin iç kısmı şimdi de karla kaplandı. Yıllardır su içinde kalan köprünün altından tekrar su akmaya başladı.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan evler, köy çeşmeleri, ağaçlar beyaza bürünmesiyle güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Tarım, Çevre, Hafik, sivas, Yaşam, Doğa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pusat Köyü 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Pusat Köyü 16 Yıl Sonra Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.