Putin: AB ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız - Son Dakika
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Putin: AB ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere yeni bir mesaj vererek, önemli konuları hem Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS'teki meslektaşlarıyla hem de diğer uluslararası kuruluşlarla, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Putin ayrıca, Rusya'nın savunma politikasını geliştirmeye devam edeceklerini ve nükleer üçlüyü daha da güçlendireceklerini vurguladı.

21.06.2024 18:31
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- Putin: "AB ve NATO ülkeleri de dahil olmak üzere tüm taraflarla görüşmeye hazırız"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere yeni bir mesaj vererek, "Önemli konuları hem Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS'teki meslektaşlarımızla hem de diğer uluslararası kuruluşlarla, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda askeri akademi mezunlarıyla bir araya geldi. Putin konuşmasında, "Rusya sürekli olarak dünyada istikrarın sağlanmasını, adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetim kadrosuyla yaptığım toplantıda Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenliğin oluşturulmasına yönelik vizyonumuzu özetledim. Bu önemli konuları hem Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS'teki meslektaşlarımızla hem de hem de diğer uluslararası kuruluşlarla, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız. Elbette onlar da buna hazır olduklarında" ifadelerini kullandı.

"Nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz"

Putin, "Aynı zamanda bu zorlu uluslararası durumu, yeni zorlukların ve risklerin ortaya çıkmamasını dikkate alarak ileri teknolojilere ve bilime, etkili finansal ve ekonomik çözümlere dayanarak bir savunma politikası oluşturmaya ve Silahlı Kuvvetlerimizi kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Öncelikli olarak cephedeki birliklere ( Ukrayna'daki Rus askerlerine) farklı tiplerde insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve yüksek hassasiyetli silahlar, saldırı uçakları, düşman tespit ve karşı batarya sistemleri, kontrol ve iletişim sistemlerinin tedarikini artıracağız. Seri üretimine başlanan diğer modern, ileri teknoloji silah ve ekipmanlar üzerinde de çalışacağız" şeklinde konuştu.

Stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştireceklerini vurgulayan Putin, "Stratejik caydırıcılığı garanti altına almak ve dünyadaki güç dengesini korumak üzere nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, "Tabii ki silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin potansiyelini güçlendirecek, savaş yeteneklerini artıracağız. Benzersiz özellikler ve gelecek vaat eden modeller üzerinde çalışıyoruz. Birlik ve silahların komuta ve kontrol sistemlerini daha da geliştirmeyi, muharebe eğitiminin yoğunluğunu ve kalitesini artırmayı, dost devletlerin katılımı da dahil olmak üzere tatbikatlar ve eğitimler yürütmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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