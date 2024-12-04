Putin: ABD'nin Orta Doğu Agresyonu Ekonomiyi Zorluyor - Son Dakika
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Putin: ABD'nin Orta Doğu Agresyonu Ekonomiyi Zorluyor

Putin, ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerinin bölgedeki direnişi artırdığını ve ekonomiyi zarara uğrattığını belirtti.

04.12.2024 19:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Doğu'da agresif şekilde hareket ettiğini belirterek, "Bu, bölgedeki direniş güçlerinin tepkisine neden oluyor. Ekonomi ve lojistik rotalar zarar görüyor." dedi.

Putin, Rusya'daki VTB Bankasının organize ettiği "Rusya Çağırıyor" uluslararası yatırım forumuna katıldı.

Forumda konuşan Putin, Batı'nın, Rusya'yı ekonomi alanında da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını ancak bu konuda başarısız olduğunu söyledi.

Putin, Batılı siyasetçilerin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere baskı kurduğunu ve yaptırımlarla tehdit ettiğini belirterek, "Dünya değişiyor ve her şey istenildiği gibi olmuyor. Onlar (Batılı siyasetçiler), eylemleriyle çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecini hızlandırıyor." diye konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, "BRICS ülkelerinin, yeni para birimini oluşturmayacaklarını ve dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacakları" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Putin, dünyanın değiştiğini kaydetti.

Putin, "Trump, 4 yıl Beyaz Saray'da yoktu. Bu dönemde ise dünya ve Amerikan ekonomisinde değişiklikler yaşandı. Trump'ın siyasi muhalifleri ise dünya rezerv para birimi olan doların temellerini baltalamak için çok şey yaptı." dedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerini değerlendiren Putin, "ABD, Orta Doğu bölgesinde aktif ve oldukça agresif şekilde hareket ediyor. Bu, bölgedeki direniş güçlerinin tepkisine neden oluyor. Ekonomi, lojistik rotalar zarar görüyor. Birçok nakliyeci Afrika'yı dolanarak gemilerini göndermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler ile ilişkilerin iyileşeceği umudunu paylaşan Putin, "bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu" vurguladı.

"İran ile ilişkiler, istikrarlı ve güvenli"

Rusya ile İran arasındaki ilişkilere de değinen Putin, ikili ilişkilerin istikrarlı ve güvenli şekilde geliştiğini belirterek, "Bu yılın sonunda ikili ticaret hacminde artışın kaydedileceğinden eminim. Lojistik, enerji, sanayi ve güvenlik alanlarında büyük projelerimiz var." dedi.

Vladimir Putin, yakında İran ile kapsamlı işbirliği anlaşması imzalayacakları bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin: ABD'nin Orta Doğu Agresyonu Ekonomiyi Zorluyor - Son Dakika

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