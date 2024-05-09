Putin: Askerlerimizin üstünde sinek gibi insansız hava araçları uçuyor - Son Dakika
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Putin: Askerlerimizin üstünde sinek gibi insansız hava araçları uçuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmalarda görevli birliklerin komutanlarıyla Kremlin Sarayı'nda toplantı yaparak, Rus askerlerinin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle zor durumda kaldığını belirtti. Putin, Ukrayna ordusunun sıklıkla kullandığı insansız hava araçlarının Rus askerleri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti ve bu durumla mücadele ettiklerini söyledi.

09.05.2024 19:10
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- Putin: "Askerlerimizin üstünde sinek gibi insansız hava araçları uçuyor"

MOSKOVA - Ukrayna'daki çatışmalarda görevli birliklerin komutanlarıyla Kremlin Sarayı'nda toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerinin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek, "Askerlerimizin üstünde sinek gibi İHA'lar uçuyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmalarda görevli birliklerin komutanlarıyla Kremlin Sarayı'nda toplantı yaptı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı toplantıda, Ukrayna'daki operasyonların başarıya ulaşması gerektiğini ve bu hedefle hareket ettiklerini belirten Putin, "Ülkenin kalkınması için tüm başarılarımızın temeli olan ekonomi alanında, sosyal alanda, Rusya'daki aileleri güçlendirme, sağlık ve eğitim alanında önemli görevlerimiz var. Tüm bu görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak için her türlü fırsata, kesinlikle her türlü fırsata sahibiz. Ancak yalnızca tek bir şart var, o da muharebe sahasındaki başarılı çalışmalarınız. Bugün itibarıyla ana unsur bu" dedi.

"Askerlerimizin üstünde sinek gibi İHA'lar uçuyor"

Ukrayna ordusunun savaşta sıklıkla kullandığı insansız hava araçlarının Rus askerleri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Putin, "Düşman İHA'larının tepemizde sinek gibi uçması gerçeğiyle karşı karşıya kalan savaşçılarımız için bu durumun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak buna karşı çalışıyoruz ve sonuç alacağımızdan eminim" dedi.

Rus komutanlar ise yaklaşık 1 yıldır Rus ordusunun yoğun olarak İHA'lar kullanarak Ukrayna'ya karşılık verdiğini ve Rus ordusunda İHA'ların daha yaygın kullanılması için üretim ve geliştirme çalışmalarının da arttığını belirtti. Putin ayrıca, Rus askerlerinin cesaret ve kahramanlıkla savaştığını dile getirerek, "Zafer kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Askerlerimizin üstünde sinek gibi insansız hava araçları uçuyor - Son Dakika

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