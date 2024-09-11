Putin'den Avrupa'ya Gaz Akışı Açıklaması - Son Dakika
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Putin'den Avrupa'ya Gaz Akışı Açıklaması

Putin\'den Avrupa\'ya Gaz Akışı Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'ya doğal gaz akışını yeniden başlatabileceklerini dile getirdi. Putin, Yamal Boru Hattı'nın kapanma ihtimaline karşı müşterilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca Kuzey Akım 2 boru hattının faaliyete geçirilmemesinin üzücü olduğunu ifade etti.

11.09.2024 10:51
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gazprom ve biz müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz" diyerek Avrupa'ya doğal gaz akışını yeniden başlatabileceklerini dile getirdi. Ukrayna Savaşı'nın başında Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağzından, Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden Avrupa'ya yeniden doğal gaz tedariğini gündeme getirdi.

Rusya'nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok kentinde katıldığı Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, Rus doğal gazını Ukrayna toprakları üzerinden Avrupa'ya taşıyan Yamal Boru Hattı'nın sene sonunda kapanma ihtimaline karşı, "Gazprom ve biz uzun süreli sözleşmelerimizin olduğu müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna üzerinden geçen hatla ilgili transit sözleşmesinin yıl sonunda sona ereceğini ve kendilerinin Kiev'i sözleşmeyi uzatmaya zorlayamayacağını dile getiren Putin, Ukrayna yönetimi üzerinde söz sahibi olan Avrupalıların da Kiev'e baskı kurma konusunda istekli olmadığını belirtti. Putin ayrıca Polonya'nın Yamal-Avrupa boru hattını kapatmış olmasının ve Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırabilecek Kuzey Akım 2 boru hattının Berlin tarafından faaliyete geçirilmemesinin de üzücü olduğu söyledi. Yamal-Avrupa'dan akış Moskova tarafından durdurulmuştu

Rusya'nın ihraç ettiği doğal gazı Ukrayna ve Polonya üzerinden Avrupa'ya taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının faaliyeti, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından yaklaşık üç ay sonra, Mayıs 2022'de Moskova tarafından durdurulmuş, Rusya bu karara gerekçe olarak, Polonya'nın doğal gaz ücretini Rus para birimi rubel ile yapmamasını göstermişti.

Kuzey Akım 2, Vladimir Putin tarafıdnan sık sık gündeme getiriliyor. Rus lider, 2022 yılında teknik sorunlar öne sürülerek Kuzey Akım 1 boru hattından akışın kendileri tarafından kesilmesinin ardından doğal gaz tedariğini Kuzey Akım 2 üzerinden yapabileceklerini ifade etmişti. Bu açıklamadan birkaç hafta sonra ise Kuzey Akım 2'ye deniz altında sabotaj düzenlenmiş ve hat ağır hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelmişti. Söz konusu saldırının failleri resmi olarak bilinmiyor.

Moskova Asya'da aradığını bulamadı

Rusya Devlet Başkanı'nın Vladivostok'taki konuşmasında, Rusya'dan Avrupa'ya gelen doğal gazın azalması nedeniyle kaybeden tarafın Avrupa olduğunu öne sürmesine rağmen Rusya devletine ait enerji devi Gazprom geçen yıl büyük oranda kayıplar yaşadı.

Avrupa piyasasındaki kaybını Asya ülkeleri ile gidermeye çalışan Moskova bu konuda henüz başarılı olabilmiş değil. Çin ile yapılmak istenen ikinci bir boru hattının inşaasında ilerleme kaydedilemiyor. Bunun sebebinin de Pekin'in Rus doğal gazına Avrupalılar kadar çok para vermek istememesi olduğu iddia ediliyor.

dpa/ ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

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