Putin’den Azeri Uçak Kazası için Özür - Son Dakika
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Putin’den Azeri Uçak Kazası için Özür

Putin, Azerbaycan uçağının düşmesi nedeniyle Aliyev ile görüşüp özür diledi ve başsağlığı etti.

28.12.2024 16:58
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AZAL havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının Aktau yakınlarında düşmesi üzerine Azeri mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Putin, Aliyev'en özür dilediği ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AZAL havayolu şirketine ait yolcu uçağının Aktau yakınlarında düşmesi nedeniyle Azeri mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin Rusya'nın girişimiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesiyle ilgili konular ayrıntılı olarak ele alındı" denildi. Kremlin, Putin ve Aliyev arasındaki görüşmede, düşen uçağın " Ukrayna'nın İHA saldırıları ve Rusya'nın hava savunma çalışmaları sırasında Grozni'ye inmeye çalıştığını" kaydettiklerini aktardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin olarak planlanmış bir uçuşu takip eden Azerbaycan yolcu uçağı defalarca Grozni Havaalanı'na inmeye çalıştı. Bu sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz, Ukrayna savaş İHA'ları tarafından saldırıya uğradı ve Rus hava savunması bu saldırıları püskürttü."

Putin, Azerbaycan uçağının düşüşünün Rus hava sahasında gerçekleşmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, bu hafta 38 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının Rusya'nın hava savunma ateşinden kaynaklandığını iddia etmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Putin’den Azeri Uçak Kazası için Özür - Son Dakika

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