Putin'den Batı'ya Mesaj: Tehditlere Cevap Vereceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde Rusya için oluşturduğu tehditlere kapsamlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Putin'in yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Putin, dünyada askeri siyasi durumun istikrarsız olduğunu söyleyerek, " Orta Doğu'da kan dökülmeye devam ediyor. Dünyanın diğer birçok bölgesinde de çatışma potansiyeli yüksek." dedi.

Batı'nın dünya üzerindeki egemenliğini korumaya, kendi kurallarını ülkelere dayatmaya çalıştığını, Rusya'yı engelleme ve stratejik yenilgiye uğratma yönünde siyaset izlediğini belirten Putin, ABD'nin Ukrayna'ya maddi ve askeri destek sağlamaya devam ettiğini anlattı. Putin, "ABD, Ukrayna'da çatışmanın devam etmesini teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

NATO'nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, Avrupa'daki ABD'li asker sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Putin, Batı'nın Asya Pasifik bölgesinde de varlığını güçlendirerek, askeri siyasi ittifaklar kurduğunu ve böylece "bölgedeki güvenlik mimarisini" baltaladığını vurgulayarak, "ABD'nin 5 bin 500 kilometre menzili olan yüksek hassasiyetli saldırı sistemlerini konuşlandırma yönündeki faaliyetleri de endişelendiriyor. Söz konusu füze sistemlerinin Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerine konuşlandırılması için çalışmalar yapılıyor." dedi.

Buna karşı gerekli önlemler aldıklarını ve Ukrayna'da savaş koşullarında "Oreşnik" balistik füze sistemini test ettiklerini dile getiren Putin, "Bu tehditlere kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz. Bu tür füzelerin fırlatılması durumunda tespit edilmesi ve engellenmesi en önemli görevimiz. Aynı zamanda, hipersonik füzeler dahil ürettiğimiz füze sistemlerinin seri üretimine geçilmesi ve konuşlandırılması ile ilgili konuların çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları attıklarını belirten Putin, bu sebeple Rusya Silahlı Kuvvetlerini iyileştirmeye ve askeri potansiyelini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Putin, daha önce Rusya'nın nükleer doktrinini güncellendiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elbette, stratejik nükleer kuvvetler, Rusya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için temel araçlardan biri. Bu nedenle bu kuvvetlerin potansiyelini ve dengeli gelişimini desteklemeye, yeni caydırıcı silah sistemlerini oluşturmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, stratejik olmayan nükleer silahı sürekli olarak savaşa hazır olması, bu silahın kullanımına dair tatbikatların sürdürülmesi önemli."

Çeşitli robot sistemlerinin üretiminin arttırılması gerektiğini belirten Putin, müttefik ve ortak ülkelerle askeri teknik alandaki işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da cephelerde ilerlediğine işaret ederek, "Bu yıl 189 yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Rus ordusuna katılan vatandaş sayısını da paylaşan Putin, "Geçen yıl 300 binden fazla vatandaşımız sözleşme imzalayarak orduya katıldı. Bu yıl ise bu sayı 430 bini aştı. Orduya katılan gönüllü sayısı artmaya devam ediyor." dedi.

"Ukrayna'da bu yıl yaklaşık 4 bin 500 kilometrekare alan ele geçirdik"

Rusya Savunma Bakanı Belousov da "Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetini kaybettiğini" söyleyerek, "Bu yıl 560 binden fazla Ukraynalı asker öldürüldü ve yaralandı. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ise Ukrayna yaklaşık 1 milyon askerini kaybetti. Düşman, sadece Kursk bölgesinde 40 bini aşkın askerini kaybetti. Bu yıl düşmana ait 18 bin yabancı yapımı silah dahil 58 binden fazla çeşitli silah ve teçhizat imha edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ile saldırılar düzenlediklerine dikkati çeken Belousov, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi sektörü ve enerji sisteminin ciddi zarar gördüğünü, silah üretim kabiliyetini büyük ölçüde kaybettiğini savundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da bu yıl yaklaşık 4 bin 500 kilometrekare alan üzerinde kontrol sağladığını aktaran Belousov, Luhansk bölgesinin yüzde 1'i, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 25-30'unun Ukrayna ordusu kontrolünde olduğunu belirtti.

Bakan Belousov, Rus ordusunun 2025 yılındaki hedefleri konusunda ise Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda zafer kazanılması" gerektiğini vurguladı.

Gelecek 10 yıl içinde NATO ile Avrupa'da savaş ihtimalinin olduğuna işaret eden Belousov, Rus ordusunun her duruma hazırlıklı olmasının önemli olduğunu söyledi.

Andrey Belousov, Rusya'nın Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde askeri varlığını sürdürdüğüne dikkati çekti.