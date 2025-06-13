Putin'den İsrail ve İran'a Dikkat Çeken Telefon Görüşmeleri

(ANKARA) - İsrail'in İran'a yönelik askeri harekatı sonrası bölgedeki gerilim tehlikeli biçimde tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmelerde İsrail'in saldırıları sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek İran halkına taziyelerini iletti.

Rus lider, İsrail'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgularken, İran'ın nükleer programı etrafında barışçıl çözüm arayışlarını desteklediklerini ifade etti. Rusya'nın, taraflar arasında karşılıklı kabul edilebilir anlaşmaların sağlanması için bazı somut girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapılan görüşmede ise Putin, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek, müzakere sürecine geri dönülmesinin önemini vurguladı. Gerginliğin daha da tırmanmaması için Rusya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Taraflar, mevcut krizin tüm bölgeyi felakete sürükleyebileceği uyarısında bulunurken, Moskova'nın İran ve İsrail ile yakın temaslarını sürdüreceği konusunda mutabık kaldı.