Putin'den Romanya İHA Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den Romanya İHA Açıklaması

30.05.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Romanya'daki İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek, savaşa dair değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Romanya'da düşen İHA'nın Rus hava araçlarıyla ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını, bunların rotasından çıkan Ukrayna menşeli dronlar olduğunu söyledi. İHA enkazının Moskova'ya teslim edilmesi halinde tarafsız bir inceleme yürütmeye hazır olduklarını belirten Putin, Ukrayna savaşının sona yaklaştığını, Rus birliklerinin tüm yönlerde ilerlediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, Romanya'daki insansız hava aracı (İHA) olayı, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın bölgedeki ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Romanya'da düşen İHA'yla ilgili "Kısa süre sonra bunun Rus hava araçlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Bunlar elektronik harp ya da başka nedenlerle rotasından çıkan Ukrayna menşeli dronlardı" dedi.

Putin, İHA enkazının Moskova'ya teslim edilmesi halinde tarafsız bir inceleme yürütmeye hazır olduklarını belirterek, "Eğer ilgili veriler ve drone enkazı bize verilirse objektif bir soruşturma yaparız. Ancak o zaman ne olduğunu değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna savaşının sona yaklaştığı yönündeki daha önceki değerlendirmesinin sahadaki askeri gelişmelere dayandığını belirtti ve "Bu açıklamayı boşuna yapmadım. Cephedeki duruma bakıldığında birliklerimiz tüm yönlerde ilerliyor" dedi. Putin ayrıca, Rusya'ya doğrudan askeri tehdit oluşturan tüm noktaların "Rus ordusu için meşru hedef" olduğunu söyledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik saldırı girişiminde kullanılan İHA parçalarının ABD'ye analiz amacıyla verildiğini belirten Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini savunarak, "Görüşmeleri durdurmadık ve sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan da dün olay yerine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'nın Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından Kiev hava sahası üzerinde vurulmuş olabileceğini ve bu nedenle rotasının değişmiş olabileceğini söylemişti.

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Vladimir Putin, Dış Politika, Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Romanya İHA Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:18:08. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den Romanya İHA Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.