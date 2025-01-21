Putin, Trump'ı Kutladı ve Diyalog Vurgusu Yaptı

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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD Başkanlığı görevine resmen başlayan Donald Trump'ı kutlayarak, Trump'ın iki ülke arasındaki temasları yeniden başlatma niyetini dile getirmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni seçilen ABD Başkanı'nın ve ekibinin üyelerinin, giden yönetim tarafından durdurulan Rusya ile doğrudan temasları yeniden kurma arzusuna ilişkin açıklamalarını duyuyoruz. Ayrıca üçüncü dünya savaşını önlemek için her şeyin yapılması gerektiğine dair açıklamalarını da duyuyoruz. Elbette böyle bir tutumu memnuniyetle karşılıyor ve seçilmiş ABD Başkanı'nı göreve başlaması dolayısıyla kutluyoruz" dedi.

Moskova'nın Washington ile "diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini" ve her zaman herhangi bir ABD yönetimiyle anlaşmaya hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Putin, Rusya'nın ilkelerine bağlı kaldığını ve diyaloğun "eşit ve karşılıklı saygı temelinde" inşa edilmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Trump, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla Putin ile görüşmek istediğinin sinyallerini pek çok kez vermişti. Göreve gelen ABD Başkanı Trump, yemin ettikten sonra Putin ile "çok hızlı bir şekilde" görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Putin'in görüşmek istediğini biliyorum ve çok hızlı bir şekilde görüşeceğim. Bunu daha önce de yapabilirdim ama ... Ofise girmeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Moskova da pek çok kez yeni ABD yönetimiyle iletişim kurmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak olası bir görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine dair detaylar henüz netleşmedi.

ABD ve Rus medyasında yer alan haberlere göre, iki lider arasındaki olası bir yüz yüze görüşmeden önce bir telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.

Lavrov: "Yeni ABD yönetiminin politikaları, dünya düzenini büyük ölçüde belirleyecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, yeni ABD yönetiminin politikalarının dünya düzenini büyük ölçüde belirleyeceğini söyledi. Lavrov'a göre Moskova Washington ile temasa açık.

Lavrov, "Her şeyden önce, çok şey ABD'ye bağlı çünkü Avrupalılar ve ABD'nin Asyalı müttefikleri olan Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda gibi ülkeler tamamen Beyaz Saray'ın pozisyonuna odaklanmış durumda ve bu anlamda bu pozisyonun son halinin ne olacağını görmek için bekliyorlar" dedi. Lavrov, ayrıca Trump'ın vaatlerinin eylemleriyle örtüşüp örtüşmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu da belirtti.

Trump, pek çok kez hala Rusya-Ukrayna arasındaki ve Orta Doğu'daki çatışmalara son verme sözü vermiş ve "Biden yönetimini küresel gerilimin tırmanmasına yol açtığını ve dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini iddia ettiği politikaları" nedeniyle eleştirmişti.

Moskova ve Kiev arasındaki düşmanlıkları Biden'ın diplomatik hatalarının bir ürünü olarak tanımlayan Trump, bu hataların ABD de dahil olmak üzere tüm taraflar için ciddi yansımaları olduğunu belirtmişti.

Washington'da geçen hafta geçiş sürecini tartışırken Lavrov, giden yönetimin "görev süreleri bitmeden bir sonraki yönetim için her şeyi berbat etmeye" çalıştığını söyledi ve algılanan sabotajı "ahlaki açıdan" uygunsuz olarak nitelendirerek kınadı.