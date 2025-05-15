Putin'in Müşaviri İstanbul'da Mücadele Vurguladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, İstanbul'da ciddi ve profesyonel bir çalışmaya niyetli olduklarını söyledi.

Medinskiy, Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Putin'in talimatıyla İstanbul'a geldiklerine işaret eden Medinskiy, "İstanbul'da ciddi ve profesyonel bir çalışmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, müzakerelerde Rus tarafının hedefine de değinerek, "Putin tarafından önerilen doğrudan müzakerelerin amacı, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli ve kalıcı bir barış sağlamaktır." açıklamasını yaptı.