Putin, Okyanus-2024 Tatbikatına Bağlandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde başlayan "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatına çevrim içi bağlandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rus donanmasının bugün başlattığı "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatına çevrim içi katıldı.

Tatbikatın geniş çaplı olduğunu belirten Putin, tatbikata Çin'in gemi ve uçaklarının katıldığını, 15 ülkeden gözlemci olarak temsilcinin davet edildiğini söyledi.

Söz konusu tatbikat ile Rusya deniz ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin denetlenmesinin amaçlandığını dile getiren Putin, "Tatbikatta, ( Ukrayna'da) özel askeri operasyon sırasında elde edilen deneyimin dikkate alınmasıyla yüksek hassasiyetliler ile diğer modern silahların kullanımına ilişkin konular üzerinde çalışmalar yapılacak." dedi.

Putin, dünyada jeopolitik gerginliğin artması nedeniyle dost ülkelerle askeri işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "ABD, küresel askeri siyasi hakimiyetini ne pahasına olursa olsun sürdürmeye, bunun için Ukrayna'yı kullanarak ülkemizi stratejik yenilgiye uğratmaya çalışıyor. ABD ve takipçileri, sözde Rus tehdidine karşı koyma ve Çin'i durdurma gerekçesiyle Rusya'nın batı sınırlarında, Arktika'da ve Asya Pasifik bölgesinde askeri varlığını güçlendiriyor." diye konuştu.

ABD ve müttefiklerinin bazı bölgelerde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmayı planladığı yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Putin, şöyle devam etti:

"Bu füzelerin, Pasifik Okyanusu'nun batı kısmında ve bazı Asya Pasifik ülkelerinde konuşlandırılması planlanıyor. ABD Silahlı Kuvvetleri, halihazırda Asya Pasifik bölgesinde modern füze sistemlerini yerleştirme konusunda çalışmalar yapıyor. ABD, saldırgan eylemleriyle askeri avantaj elde etmeyi, Asya Pasifik bölgesindeki mevcut güvenlik mimarisini ve güç dengesini bozma girişiminde bulunuyor. ABD, Avrupalı ??ve Asyalı müttefiklerinin güvenliğini göz ardı ederek, silahlanma yarışını kışkırtıyor, Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde tehlikeli kriz durumu yaratıyor."

Durumun her türlü gidişatına hazırlıklı olunması, Rus ordusunun ülkenin egemenliğini ve ulusal çıkarlarını koruması, okyanus ve denizler dahil herhangi bir yerde olası saldırılara karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Putin, bu nedenle Rus donanmasını, nükleer stratejik kapasitesi dahil her yönde güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Putin, "Gerçek savaş deneyimini dikkate alarak, her birliğin saldırı kapasitesini artıracağız, gemi mürettebatının, kıyı ve hava kuvvetlerinin eğitimini güçlendireceğiz, Rusya'nın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, dünyadaki stratejik istikrarı ve güç dengesini korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Tatbikatta, olası saldırganlığın püskürtülmesi hedefleniyor"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, tatbikatta olası büyük ölçekli saldırganlığın püskürtülmesine ilişkin görevlerin yerine getirileceğini söyledi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev de tatbikatın 13 deniz bölgesinde, 3 stratejik yönde yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Tatbikatta Çin ordusuna ait 4 gemi, 15 uçak yer alıyor." ifadesini kullandı.

Tatbikatta füzeler fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Okyanus-2024" tatbikatında "Oniks" ve "Uran" seyir füzeleri ile uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesinin fırlatıldığı belirtildi.

Bakanlık, söz konusu füzelerin fırlatılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

"Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatı

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Moiseyev yönetiminde bugün başlayan "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatı, Pasifik ve Arktik okyanusları, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında gerçekleşiyor.

İki aşamadan oluşan tatbikatta, 90 binden fazla asker görev alırken, 400'ü aşkın savaş gemisi ve denizaltı, 120'den fazla uçak ve helikopter ile yaklaşık 7 bin askeri teçhizat yer alıyor.

Rus donanmasının hazırlık seviyesinin denetlenmesi hedeflenen tatbikat, 16 Eylül'de sona erecek.

Büyük tatbikatlardan biri olan Okyanus, eski Sovyetler Birliği döneminde 1970-1985 yıllarında da düzenlenmişti.