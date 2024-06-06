Putin: Rusya-Çin İlişkileri Dünyadaki İstikrara Yardımcı Oluyor

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ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köklü ortak çıkarlara dayanan Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesinin dünyadaki istikrara yardımcı olduğunu söyledi.

Putin, Çarşamba günü önde gelen uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Xinhua'nın Rusya-Çin ilişkilerine dair sorusu üzerine, Rusya-Çin ilişkilerinin gelişiminin kısa vadeli bir durum olmadığını, bilakis köklü ortak çıkarlar üzerine inşa edildiğini belirterek, ikili ilişkilerin sağduyulu karar alma süreçleri ve geçmişten gelen ortak çabalara dayandığını ifade etti.

Putin, Çin'in son 15 yıldır Rusya'nın önde gelen ekonomik ve ticari ortağı olduğunu hatırlattı. Çin istatistiklerine göre ikili ticaret geçen yıl 240 milyar ABD dolarına ulaşarak beklentileri aştı. Putin, Rusya-Çin ekonomik ve ticari işbirliğinin, enerji alanının yanı sıra giderek çeşitlendiğini ve iki tarafın da uçak imalatı ve yapay zeka gibi yüksek teknoloji alanlarında geniş işbirliği olanaklarına sahip olduğunu kaydetti.

İkili işbirliğinin ekonomik ve ticari, askeri ve teknik alanların yanı sıra uluslararası arenanın da ötesine geçtiğine işaret eden Putin, iki ülke arasında uluslararası alanda yapılan işbirliğinin dünya istikrarının korunmasında önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Putin'e göre Çin, son derece özgün ve diğer ülkelerden çok daha verimli bir ekonomik kalkınma modeli yaratmayı başardı ve memnuniyet verici bir hızda kalkınmaya devam ediyor.

Batı'nın Çin ekonomisinin piyasa odaklı olmadığı yönündeki iddialarını reddeden Putin, Batı'nın Çin'in ekonomik kalkınmasını yavaşlatma girişimlerinin yanlış olduğunu vurguladı.

Putin, "Batılı ülkeler başarılı olmak istiyorlarsa Çin'in ekonomik kalkınmasına müdahale etmek yerine bu sürece entegre olmalılar" dedi.

Etkinlik, 2024 St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu çerçevesinde Rusya'nın TASS haber ajansı tarafından düzenlendi.