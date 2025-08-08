Putin, Ukrayna Krizi Üzerine Görüşmeleri Paylaştı - Son Dakika
Putin, Ukrayna Krizi Üzerine Görüşmeleri Paylaştı

08.08.2025 13:35
Putin, Witkoff ile görüşmesini Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle paylaştı; işbirliği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin sonuçlarını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile paylaştı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kazakistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Witkoff ile 6 Ağustos'taki görüşmesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Bu önemli bilgiler için teşekkür eden Mirziyoyev, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Başta ticaret, ekonomi, enerji, kültür ve insani alanlarda olmak üzere Rusya-Özbekistan işbirliği konusunu da ele alan liderlerin görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ittifakın daha da güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı ilgi teyit edildi.

Putin, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Washington ile yürütülen diyaloğun ilerleyişi ve Witkoff ile yapılan görüşmenin ana sonuçları hakkında görüşmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i de telefonla aradı.

Verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokayev, ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan adımları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İki ülkenin gündemindeki bazı güncel konuların ele alındığı görüşmede, özellikle karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, sanayi ve enerji alanlarında büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi gibi pratik konulara vurgu yapıldı.

İki lider, yıl sonundan önce gerçekleştirilecek ikili üst düzey etkinliklere hazırlık konularını da ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 6 Ağustos'ta, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Moskova'da görüşmüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

Putin, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

