- Putin: "Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız"
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız" dedi.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrini ele geçirmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verdiği yönündeki açıklamasına cevap veren Putin, "Ukrayna birliklerine çekilme emri verdiğinde askerleri zaten kaçıyordu" dedi.
Avdiyivka kentindeki zaferin daha da genişletilmesi gerektiğini ifade eden Putin, "Bu başarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu adımların iyi hazırlanması personel, silah, teçhizat ve mühimmatla güvence altına alınması gerekiyor" dedi.
"Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız"
ABD basınındaki "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönündeki iddialara değinen Putin, "Bizim duruşumuz açık ve şeffaftır. Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız. Bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyulmasını değil, aynı zamanda ortak çalışmaların güçlendirilmesini defalarca teklif ettik" dedi.
"Senatörleri ve kongre üyelerini korkutarak fonların tahsilini sağlamak istiyorlar"
Şoygu da kendilerinin böyle bir operasyon içerisinde olmadığını tekrarlayarak, "Bunu onlar da çok iyi biliyor. Ancak yine de gürültü çıkartıyorlar. Sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda Rusya'yı stratejik olarak yenmek için senatörleri ve kongre üyelerini korkutarak fonların tahsilini sağlamak istiyorlar" dedi.
Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırdığı iddiaları
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" sonrası ABD basınında "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönünde haberler yer almıştı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, söz konusu ulusal güvenlik tehdidinin Rusya'nın geliştirdiği uyduları hedef alma kabiliyetine ilişkin bir teknoloji olduğunu belirtmiş, bu sistemin nükleer silah ya da nükleer kabiliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda yanıt vermekten kaçınmıştı. Kirby, "Öncelikle bu konuşlandırılmış aktif bir kabiliyet değil. Rusya'nın bu kabiliyetin peşinde olması endişe verici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. İnsanlara saldırmak ya da Dünya'da fiziksel yıkıma neden olmak için kullanılabilecek bir silahtan bahsetmiyoruz" demişti.
Son Dakika › Güncel › Putin: Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?