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Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için siyasi diyaloğun önemini vurguladı - Son Dakika
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Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için siyasi diyaloğun önemini vurguladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin-İsrail çatışmasının çözüme kavuşturulması için acilen siyasi diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurguladı. Putin, gerilimin düşürülmesi ve insani yardım sağlanması konusunda attığı adımları Abbas'a aktardı. Rusya, Gazze'ye ilaç ve tıbbi ekipmanlar dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri göndermeye devam edeceğini belirtti. Liderler, Ortadoğu barışına yönelik siyasi sürecin yeniden başlamasının önemini vurgulayarak, Filistin liderliğinin barış sürecine olan çabalarına destek verdiklerini açıkladı.

Putin ve Abbas, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için siyasi diyaloğun önemini vurguladı
23.12.2023 - 09:53,
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MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin- İsrail çatışmasının çözüme kavuşturulması için acilen siyasi diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Kremlin'den Cuma günü yapılan açıklamaya göre iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde Putin, çatışmada gerilimin düşürülmesine ve ihtiyaç sahiplerine kesintisiz insani yardım sağlanmasına yönelik Rusya tarafının attığı adımlar hakkında Abbas'a bilgi verdi.

Açıklamada, "Rusya, Gazze'ye ilaç ve tıbbi ekipmanlar dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri göndermeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Liderler, "vahşetin en kısa sürede sona ermesinin" ve 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören "genel olarak kabul görmüş uluslararası hukuki temelde Ortadoğu barışına yönelik siyasi sürecin yeniden başlamasının önemini" vurguladı.

Rusya tarafı, barış sürecinin ileriye götürülmesi konusunda Filistin liderliğinin çabalarına da desteğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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