Putin ve Mirziyoyev'den Suriye ve Ukrayna Görüşmesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesinde Suriye ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Mirziyoyev telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin stratejik ortaklığın geliştirilmesi, sağlanan anlaşmaların uygulanması ile ilgili konular istişare edildi.

İki lider görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.