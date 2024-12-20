Putin ve Mirziyoyev'den Terörle Mücadele Vurgusu

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MOSKOVA, 20 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbek tarafının girişimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nin bildirdiğine göre perşembe günü gerçekleşen görüşmede Mirziyoyev, hayatını kaybeden Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı için başsağlığı dileklerini iletti.

Özbekistan'ın söz konusu menfur terör eylemini güçlü şekilde kınadığını vurgulayan Mirziyoyev terörle mücadelede iki ülkenin özel servisleri arasındaki yakın işbirliği sürdürme niyetine de dikkat çekti. Mirziyoyev, "Açık Hat" soru-cevap oturumuyla başarılı bir yıllık basın konferansı düzenleyen Putin'i kutladı.

İki lider, tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan Rusya-Özbekistan ilişkilerini daha fazla geliştirme kararlılığını yineledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi de Mirziyoyev'in Putin'le perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede gündemde yer tutan konular ve bölgesel örgütler çerçevesindeki çok taraflı işbirliğini ele aldığını bildirdi.

Liderler, zorluklar ve güvenlik tehditlerine karşı mücadeleyi güçlendirmek üzere iki ülkenin istihbarat servisleri arasında yakın ve verimli etkileşimi sürdürmenin önemini vurguladı.