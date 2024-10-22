Putin ve Ramaphosa'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Putin ve Ramaphosa'dan İşbirliği Vurgusu

Putin, Rusya ve Güney Afrika'nın stratejik ortaklıklarını ve ticaret ilişkilerini güçlendirdiğini açıkladı.

22.10.2024 18:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika ile çeşitli alanlarda işbirliğini genişlettiklerini belirterek, "Rusya ve Güney Afrika, adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak amacıyla uluslararası alanda çabalarını büyük ölçüde eş güdümle ilerletiyor." dedi.

Putin ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki ülkenin finans alanında işbirliği yaparak ulusal para birimleriyle ticareti artırdıklarını dile getiren Putin, "İkili ilişkiler ise kapsamlı stratejik ortaklık, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanmaktadır." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya ile Güney Afrika arasındaki ticaretin de artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Elbette, karşılıklı ticareti artırma ve çeşitlendirme açısından birlikte çalışılacak alanlar var. Rusya ve Güney Afrika, adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak amacıyla uluslararası alanda çabalarını büyük ölçüde eş güdümle ilerletiyor." dedi.

Ramaphosa da Putin'le ticaret, barış ve güvenlik konularını istişare edeceğini belirterek, bu yıl genişleyen BRICS'in ilk toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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