Qingdao\'da Teknoloji ve İstihdam Artışı

QİNGDAO, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao şehrine bağlı Jimo bölgesi, son yıllarda özel işletmelerin yeni teknolojiler, ekipmanlar ve işleme teknikleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarını ve yatırımlarını devamlı olarak teşvik ediyor.

Bölge bu süreçte işletmelerin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel halka beceri eğitimi vermek için de çeşitli tedbirler aldı. Böylece, tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilir ve kaliteli gelişimi etkin bir şekilde desteklenirken, bölgede yaşayan birçok kişi bu işletmelerde istihdam edilerek gelirlerini artırdı.