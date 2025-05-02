Rahma Austria\'nın Gazze\'ye Yardım Mücadelesi

Avusturya'da, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı yoğun saldırılara rağmen Gazze'ye 100'ün üzerinde insani yardım tırı ulaştırmayı başaran Avrupa'daki nadir sivil toplum kuruluşlarından Rahma Austria'nın başkan yardımcısı Ömer Batur, Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için karşı karşıya kaldıkları hukuki baskıları ve haklarındaki asılsız iddialardan aklanma sürecini anlattı.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan insani yardım kuruluşu Rahma Austria, 20 yılı aşkın süredir dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Başta Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplar olmak üzere birçok yerde okul, hastane, yetimhane gibi kalıcı projeleri hayata geçiren yardım kuruluşu, son olarak Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi'nin onarımı ve ihtiyaç duyulan gerekli tıbbi malzemenin tedariki için iftar programı düzenledi.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede 200 konteynerlik bir mahalle kuran Rahma Austria yardım kuruluşunun başkan yardımcısı Ömer Batur, kuruluşun 2006'dan bu yana şeffaf bir şekilde yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Batur, 2020'de ise "Operasyon Luxor" adı verilen ve kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda Müslüman aktivist ile akademisyene yönelik, "terörle mücadele" adı altında polisin orantısız şiddete başvurduğu baskınların yapıldığı bir soruşturma kapsamında kuruluşlarına da " Orta Doğu'da terörü finanse etme" suçlamasında bulunulduğunu söyledi.

Rahma Austria'nın 2023'te söz konusu suçlama nedeniyle yürütülen davadan beraat ettiğini aktaran Batur, Avusturya'daki Graz Yüksek Mahkemesinin kendilerine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.

Batur, o dava sonrasında yine Graz Başsavcılığı tarafından haklarında "kara para aklama ve zimmete para geçirme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Gazze'ye 100'ün üzerinde yardım tırı ulaştırıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim sonrasında Gazze'ye doğrudan yardım yapan Avrupa'daki nadir kuruluşlardan biri olduklarını belirten Batur, "Şu ana kadar Mısır üzerinden 100'ün üzerinde yardım tırımızı Gazze'ye gönderdik. Uluslararası baskılar, siyasetçilere yönelik baskılar ya da politik arenadaki birtakım figürler, yapmış olduğumuz yardımların siyasi alana çekilmesi hususunda harekete geçtiler ve bunun üzerine hakkımızda bir soruşturma daha başlatıldı." şeklinde konuştu.

Batur, Rahma Austria olarak herhangi bir siyasi görüş ya da oluşumla ilişkilerinin olmadığını, tamamen insani yardım odaklı faaliyetler yürüttüklerinin altını çizerek, "7 Ekim sonrasında Gazze'ye 100'ün üzerinde yardım tırı gönderdik. Bu malumunuz bazı çevrelerin dikkatini çekmiş olmalı ki üzerimize oldukça yoğun bir baskıyla gelmeye başladılar. Banka hesaplarımız kapatıldı. Topladığımız bağışlara el konuldu. Bağışçılarımız polis tarafından sorguya çekildi." dedi.

Filistin halkıyla dayanışmanın bedeli baskı

Batur, polisin, rastgele seçilen bağışçıların adreslerine giderek, "neden bu kurum üzerinden yardımda bulundukları, ideolojik bir bağlarının olup olmadığı" yönünde bağışçılara sorular sorduğuna, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktan başka bir amacı olmayan sıradan vatandaşları ürkütmeye çalıştığına dikkati çekti.

Rahma Austria Başkan Yardımcısı, "Avusturya'da daha önce hiçbir insani yardım kuruluşuna böylesi ağır bir muamele yapılmamıştır. Bunun arka planında bizim Filistin halkıyla olan dayanışmamız olduğunu gayet iyi biliyoruz." görüşünü paylaştı.

Batur, Graz Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, 1 Nisan'da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alınmasıyla sonlandırıldığını kaydederek, Rahma Austria'nın bütün suçlamalardan aklandığını söyledi.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından el konulan bütün nakdi yardımları geri aldıklarını ifade eden Batur, söz verdikleri üzere bağışçılarından aldıkları yardımları ulaştırılması gereken yerlere aktardıklarını kaydetti.

Yardım kuruluşu, Gazze halkının yanında olmaya devam edecek

Batur, Rahma Austria olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerini yürütmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Özellikle belirtmek istiyorum; şu ana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Gazze halkının yanında, onlarla dayanışmaya, onlara buradaki insanların yardımlarını, dualarını ulaştırmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bu süreçte başta bağışçıları olmak üzere sağduyu sahibi herkesin kendilerini desteklediğini kaydeden Batur, bu zor dönemde sağduyulu ve ilkeli hareket eden bütün hukuk insanlarına da teşekkür etti.