RAI'ye Kudüs Düzeltmesi - Son Dakika
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RAI'ye Kudüs Düzeltmesi

İtalya'da mahkeme, RAI'deki bilgi yarışmasında Kudüs'ün başkent olarak gösterilmesini düzeltti.

22.11.2024 12:16
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İtalya'da bir mahkemenin, kamu yayıncısı RAI'de 2020 yılında yayınlanan bir bilgi yarışması programında İsrail'in başkentinin neresi olduğu sorusunda doğru cevap olarak "Kudüs"ün gösterilmesine düzeltme geçilmesi kararı aldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, RAI'de 21 Mayıs 2020'de yayınlanan "Miras" isimli bilgi yarışması programında, sorulan İsrail'in başkentinin neresi olduğu sualine yarışmacı tarafından verilen Tel-Aviv yanıtının yanlış kabul edilip, Kudüs'ün doğru yanıt olarak verilmesine ilişkin yargı süreci tamamlandı.

İtalya'daki Filistin derneklerinin itirazıyla yargıya taşınan konu hakkında Roma Mahkemesi, RAI kanalından bu programdaki hatasına ilişkin "düzeltme" yayınlamasını karara bağladı.

Buna göre RAI kanalı, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığı ve uluslararası hukuk tarafından bu şekilde tanınmadığını" belirten bir düzeltmeyi aynı programda veya benzer türde ve hatanın yapıldığı programın yayınlandığı "prime time" olarak anılan zaman diliminde yayınlaması gerekecek.

Ayrıca mahkeme masraflarının da RAI tarafından ödenmesine hükmedildi.

Programa karşı dava açan Filistin derneklerinin de mahkemenin RAI'ye verdiği "düzeltme" kararını, memnuniyetle karşıladıklarını belirtildi.

Söz konusu yarışma programı, "İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu" yanıtı nedeniyle o dönemde tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RAI'ye Kudüs Düzeltmesi - Son Dakika

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