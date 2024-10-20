Rajasthan'da Trafik Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece meydana gelen trafik kazasında aralarında 8 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Trafik kazası, Dholpur'dan eyaletin başkenti Jaipur'a doğru yüksek hızda seyreden bir otobüsün bir araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazayla ilgili bilgi veren polis, "Dün saat 23.00 sularında bir otobüs Dholpur'dan Jaipur'a gidiyordu. Kaza Sunipur köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Hayatını kaybedenler, Dholpur'daki akrabalarının evinde düzenlenen nişan töreninden dönüyordu. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.