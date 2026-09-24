Rakka Ayn İsa'da mayında iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad topu elle oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rakka Ayn İsa'da mayında iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad topu elle oynuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rakka Ayn İsa\'da mayında iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad topu elle oynuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rakka'nın Ayn İsa bölgesinde mayın kalıntısının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad, topu elle oynayıp okula dönmeyi hayal ediyor. Kardeşi 7 yaşındaki İsmail de ayaklarından ve gözlerinden yaralanırken, babaları bölgedeki mayınların temizlenmesini istiyor.

Suriye'nin Rakka iline bağlı Ayn İsa bölgesinde, terör örgütleri ve devrik rejim güçlerinden arta kalan mayının patlaması sonucu iki bacağını yitiren 8 yaşındaki Hamad Hamid, yaşama sevinci ve futbola olan tutkusuyla hayata tutunuyor.

Mayın kalıntılarının patlaması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Hamad Hamid ile 7 yaşındaki kardeşi İsmail Hamid, yaşadıkları ağır yaralanmaların etkileriyle mücadele ediyor.

Patlamada iki bacağını kaybeden Hamad, çok sevdiği futbolu oynama ve okula gitme imkanından mahrum kaldı. Kardeşi İsmail ise ayaklarından ve gözlerinden yaralandı.

Yaşları küçük olmasına rağmen ağır bir gerçekle karşı karşıya kalan iki kardeş, normal bir çocukluk sürme hayallerini yaralanmaların ardından devam ettirmeye çalışıyor.

Futboldan vazgeçmeyen Hamad, topuyla oynamayı sürdürüyor. Babasıyla birlikte dükkana giden Hamad, arkadaşlarıyla da oyun oynamaya çalışıyor.

"Top oynayabileceğim iki bacağım artık yok, ellerimle oynuyorum"

Amcasının evinin çevresinde oyun oynarken bulduğu demir parçasını kaldırıp atması sonucu meydana gelen patlamada iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden yürümeyi, oyun oynamayı ve eğitimine devam etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Hamad, "Amcamın evinin yanında oynuyorduk. Bir demir parçası buldum. Onu kaldırıp attım. O sırada patladı. Patlama nedeniyle iki bacağımı da kaybettim."dedi.

Patlamadan önce kuzeniyle top oynadığını belirterek, artık futbol oynayamadığını belirten Hamad, "Eskiden kuzenimle top oynardım. Top oynayabileceğim iki bacağım vardı. Şimdi ise top oynayabileceğim bacaklarım yok. Artık ellerimle oynuyorum." ifadelerini kullandı.

Hamad, yeniden oyun oynayacağı günlerin özlemini çektiğini vurgulayarak, mayın patlaması nedeniyle okula gidemediğini ve en büyük isteğinin eğitimine devam etmek olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı sürecin en zor yanının yürüyememek olduğunu belirten Hamad, "Okumak istiyorum. Şimdi okula gidemiyorum çünkü yürüyemiyorum. Benim için en zor şey, üzerinde yürüyebileceğim bacaklarımın olmaması." diye konuştu.

Hamad, yeniden yürümeyi ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı özlediğini dile getirerek, sözlerini "Yeniden yürümeyi ve gidip oyun oynamayı özlüyorum. Tek hayalim okumak." diyerek tamamladı.

Hamad'ın babasından "Mayınlar temizlenmeli" vurgusu

Mayın patlamasında yaralanan 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğun babası İbrahim Hamid de, bölgede mayınların büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, bunların temizlenmesi çağrısında bulundu.

Çocukları Hamad ve İsmail'in yaralanmalarının ardından sırasıyla Ayn İsa, Rakka ve Şam'daki hastanelere sevk edildiklerini belirten baba Hamid, çocuklarından Hamad'ın durumunun daha ağır olduğunu, iki bacağını kaybettiğini, İsmail'in ise gözlerinden ameliyat edildiğini ifade etti.

Hamid, bölgedeki mayın tehlikesinin halen devam ettiğini vurgulayarak, seslerini duyurmak ve bölgedeki sorunun çözülmesini sağlamak amacıyla insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Mayınların tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkilediğini anlatan Hamid, "Beş yıldan uzun süredir kimse toprağını ekemiyor veya süremiyor. İnsanlar mayınlar nedeniyle hayvanlarını bile otlatamıyor. Bazen hayvanlar otlamaya gidiyor ve mayınların patlaması sonucu ölüyor. Hayvanlar bile mayınlardan kurtulamadı." dedi.

Bölgenin daha önce terör örgütlerince kullanılan kısımlarında mayın tehlikesinin devam ettiğini dile getiren Hamid, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayak bastıkları hiçbir yer mayınsız kalmadı. Mayınlar bu bölgede büyük bir sorun."

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelYaşamDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:21:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Rakka Ayn İsa'da mayında iki bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamad topu elle oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei