Rakugo Sanatı Modern Çağda Yaşatılıyor - Son Dakika
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Rakugo Sanatı Modern Çağda Yaşatılıyor

Rakugo Sanatı Modern Çağda Yaşatılıyor

Japonya'nın 400 yıllık Rakugo sanatı, Türk-Japon iş birliği ile modern hikayelerle canlanıyor.

02.11.2024 12:48
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Japon Rakugo sanatı, 400 yıllık tarihiyle modern çağda birçok sanatçı ile hikayelerini yaşatmaya ve anlatmaya devam ediyor.

Japonya Büyükelçiliği, Japonya Tanıtma Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Japon Vakfı tarafından Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan sanatçılar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rakugo sanatçısı ve anlatıcısı Shinoharu Tatekawa, Rakugo sanatını 23 yıldır sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Rakugo, Japonya'da dört yüz yıllık tarihe sahip olan bir geleneksel sahne sanatıdır. Japon halkının arasında doğmuş bir sanattır. Tek bir kişinin sahnede oturarak sergilediği bir performans sanatıdır. Burada mizah yansıtılmaktadır. Hem hikaye anlatımı hem de oyunculuk. Anlatan kişi performansı yapan kişi bir yandan hikaye anlatırken bir yandan da o hikayeyi anlatan kişinin anlattığı kişilerin rollerini üstlenmektedir. Bunların bir karışımı olarak karşımıza çıkar."

Rakugo'da Japon halkının geleneksel hikayelerinin aktarıldığını anlatan Shinoharu Japonya'nın 400 yıllık geleneksel hikayelerinin yanında modern hikayelerin de anlatıldığını söyledi.

Shinoharu, sergiledikleri sanatın ardından dinleyici ve izleyicilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Rakugo hikayeleri bir kültüre ait özel olarak, bir kültüre ait hikayelerden değil de insan hayatında bütün insanların hayatında olabilecek tuhaf durumları anlatan anları bir araya getirmekte." dedi.

Dünyanın modernleştiğini ama insanın çok değişmediğini dile getiren Shinoharu, hikayelerin de insanı merkeze aldıklarını söyledi.

Shinoharu, Japon "Rakugo" ve Türk "Meddah" sanatlarında ortak yönlerin olduğunu dile getirdi.

"Meddah ve Rakugo arasında birçok benzerlik var"

Rakugo sanatçısı ve Kanagawa Üniversitesi, Japonya Kültürlerarası Çalışmalar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kimie Oshima da Rakugo'nun Japon tarihinde bulunan hikayelerin anlatımına ilişkin, bu sanatın genel olarak erkek sanatçılarca yapıldığını ama günümüzde kadın sanatçıların da etkin olduğunu aktardı.

Meddah ve Rakugo arasındaki birçok benzerliğin olduğunu aktaran Kimie, Türkiye ve Japonya kültürleri arasında yaşam tarzı olarak da benzerliklerin olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Chiba Ticaret Üniversitesi Global Çalışmalar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Mızraklı, 22 yıldır Japonya'da bulunduğunu ve Rakugo sanatını da yarı profesyonel olarak sürdürdüğünü belirtti.

Mızraklı, Rakugo ve Meddahlığa ilişkin ise şunları kaydetti:

"İki millet, iki kadim millet. Belki binlerce yıl önce, kardeş olarak Orta Asya'daydık. Bir kardeş, güneşin doğduğu ülke Doğu'ya, diğer kardeş Ay'ın yükseldiği Anadolu topraklarına gitti. Tabii ki iki milletin, iki ülkenin geleneklerinde de bu yayılarak, genişleyerek günümüzdeki bu haline ulaştılar diye düşünüyorum aslında, yani tarihsel olarak benzerliktir onun dışında da hikayelerin teması da bence benziyor. Çünkü asıl tema burada insan olmak."

Meddah Kenan Olpak ise geleneksel Türk tiyatrosu sanatçısı olarak yüze yakın halk hikayesi bildiğini ve bunları birçok yerde anlattığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rakugo Sanatı Modern Çağda Yaşatılıyor - Son Dakika

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