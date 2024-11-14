Rakuten 6. Yılında Net Zarara Düşmeye Devam Ediyor

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Japonya'nın elektronik ticaret firmalarından Rakuten Group, art arda 6. yıl ocak-eylül dönemi için net zarar açıkladı.

Rakuten Group açıklamasında, şirketin 2024 yılı bilançolarına yer verildi.

Buna göre, şirket, yılın ocak-eylül döneminde 150,3 milyar yen (967 milyon dolar dolar) net zarar bildirdi.

Japon firma, 2023'ün aynı döneminde 208,4 milyar yen net zarar açıklamıştı.

Baz istasyonlarının kurulum maliyetleri ile işletme giderlerinin artması net zararda etkili oldu.

Şirket, açıklanan bilançoyla art arda 6. yıl ocak-eylül dönemi için net zarar bildirmiş oldu.

Buna karşın firma satış gelirlerini önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 artışla 1,6 trilyon yene (10,3 milyar dolar) yükseltti.

Çevrim içi perakende ve finans sektöründeki işletmelerin güçlü kazançları, Japon firmanın satış gelirlerinde etkili oldu.

"Rakuten Ichiba" (Rakuten Pazarı) internet sitesi, satış hacmi açısından dünyanın en büyük internet ağlarından biri olarak biliniyor.