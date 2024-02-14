Ramallah Müzesi, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarından sonra Gazzeli sanatçılara ait eserlerle ziyarete açıldı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından sonra 4 ay kapalı kalan Ramallah Müzesi, Gazzeli sanatçılara ait eserlerin yer aldığı sanat alanlarıyla ziyarete açıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Ramallah Müzesi'nde, Gazze Şeridi'nden Filistinli sanatçılara ait eserlerin yer aldığı 3 alan açıldı.

Müzenin ana salonunda "bu bir sergi değildir" ismiyle ziyarete açılan alanda, Batı Şeria'da toplanan Gazzeli sanatçılara ait eserler yer aldı.

"Kaybolanlar" ismiyle açılan ikinci sergi salonunda, Gazzeli sanatçı Teysir Berekat'ın eserleri sergilendi.

Filistinli sanatçı Berekat, Ramallah Müzesi'nin internet sitesinde yayımlanan paylaşımında, "Gazze'de enkazlar altında kalan binlerce insan, beni kaybolanlarla ilgili çalışma yapmaya sevk etti." ifadelerini kullandı.

Ramallah Müzesi'ndeki üçüncü salonda ise "Gazze kadınları" ismiyle açılan alanda, Filistinli kadınların Gazze Şeridi'nde tehcire maruz kalmalarına rağmen dayanışma ruhuna dikkat çekiliyor.

Ramallah Müzesi yöneticilerinden Ahmed Ebu Ziyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin bir sergi olmadığı, Gazzeli 120'den fazla sanatçıya ait 260 eserin yer aldığı bir sanatsal alan olduğunu belirtti.

Batı Şeria'da onlarca kişi ve kuruluşun destekleriyle bu eserleri toplayabildiklerine dikkati çeken Ebu Ziyad, "Gazzeli sanatçı erkek ve kadınların elleriyle ortaya çıkan eserlere dikkati çekmeye çalışıyoruz. Özellikle de büyük yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde müze ve sanat merkezleri de yıkıldı." ifadesini kullandı.

Ebu Ziyad, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Belediyesinin 130 yıllık arşivinin yok olduğunu söyledi.

Ramallah Müzesi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'yle dayanışma için 4 ay boyunda ziyarete kapanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.