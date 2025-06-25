Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı belirtildi.
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları ateşe verdi. Saldırgan İsrailliler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açılan ateşte 3 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Ramallah'ta İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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