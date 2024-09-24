Ramaphosa: Apartheid'e Sessiz Kalınamaz - Son Dakika
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Ramaphosa: Apartheid'e Sessiz Kalınamaz

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, BM'de apartheid karşıtı mücadeleye dikkat çekti ve reform çağrısı yaptı.

24.09.2024 21:46
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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Birilerine karşı apartheid yapılırken sessizce oturup izlemeyeceğiz." dedi.

Ramaphosa, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Ülkesinin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına verilen uluslararası desteği memnuniyetle karşılayan Ramaphosa, "Tek kalıcı çözüm, İsrail ile yan yana var olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır." diye konuştu.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın 1990'larda sona eren apartheide karşı onlarca yıl süren mücadelesini hatırlatarak, "Birilerine karşı apartheid yapılırken sessizce oturup izlemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulunan Ramaphosa, "Konsey, 5 ülkeden oluşan özel bir kulüp olmaya devam edemez." dedi.

Ramaphosa, Konseyin mevcut yapısını "çağ dışı ve dışlayıcı" olarak nitelendirdi, Afrika ve diğer bölgelerin de Konseyin karar alma sürecine dahil edilmesini talep etti.

Kaynak: AA

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