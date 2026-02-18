Bursa Büyükşehir Belediyesi Uzmanlarından Ramazanda Beslenme Tavsiyeleri: "Kronik Hastalığı Olanlar Dikkat Etmeli" - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi Uzmanlarından Ramazanda Beslenme Tavsiyeleri: "Kronik Hastalığı Olanlar Dikkat Etmeli"

18.02.2026 09:56  Güncelleme: 10:51
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde diyetisyen Dr. Nilgün İstek, ramazan ayında doğru beslenmenin önemini vurgulayarak iftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Su ile oruç açmanın, çorba içtikten sonra ana yemeğe geçmenin ve sahurda sağlıklı besinler tüketmenin sindirim sorunlarını azaltacağını belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli diyetisyen Dr. Nilgün İstek, ramazan ayının gelmesiyle vatandaşların beslenmesine ilişkin tavsiyelerde bulundu. İftar saatlerinde çok ağır ve yağlı yiyeceklerin sindirim sorununa yol açabileceğini belirten Dr İstek, "Özellikle kronik hastalığı olanlar dikkat etmelidir. Öncelikle suyla oruç açılmalı, bir veya iki adet hurma ve zeytinle devam edilmelidir. Çorba içtikten sonra ise doğrudan ana yemeğe geçilmemeli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Ücretsiz diyetisyen hizmeti kapsamında sağlıklı, yeterli, dengeli ve bilinçli beslenme adına yol gösteriliyor. Destek kapsamında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılırken, buna uygun beslenme programları oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Diyetisyen Dr. Nilgün İstek, ramazan ayının manevi yönünün yanında beslenme alışkanlıklarının da yeniden şekillendiği bir dönem olduğunu söyledi. Ramazan ayında en kritik öğünün sahur olduğunu belirten Dr. İstek, sahur yapılmadığı takdirde gün içerisinde halsizlik, baş ağrısı, dikkat azalması gibi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Doğru bir sahurun yapılmasının da bu tür etkileri ortadan kaldırabileceğini anlatan Dr. Nilgün İstek, "Sahurda tam buğday unu, tam tahıllı ekmek gibi karbonhidratların yanında yumurta, peynir, yoğurt gibi sağlıklı ve proteinli besinler tüketilebilir. Aynı zamanda zeytin, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağların alınması da faydalı olur. Sahurda şekerli gıdalar, tuzlu yiyecekler, salamuralar mümkün olduğunca az tüketilmeli. Böylece gün boyunca çabuk acıkma veya çabuk susama gibi durumları en aza indirebiliriz" diye konuştu.

"Çorba içtikten sonra doğrudan ana yemeğe geçilmemeli"

İftarda ise en önemli noktanın kademeli beslenmek olduğunu dile getiren Dr. İstek, "Uzun süreli açlıktan sonra iftar saatinde birdenbire çok ağır ve yağlı yiyecekler yemek sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlar dikkat etmelidir. Öncelikle suyla oruç açılmalı, bir veya iki adet hurma ve zeytinle devam edilmelidir. Çorba içtikten sonra ise doğrudan ana yemeğe geçilmemeli. 10-15 dakika kadar ara verdikten sonra ana yemeğe geçilmelidir. Bu, sindirimin daha da rahatlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ara vermek tokluk sinyallerinin oluşmasını sağlar. Aşırı yemek yemenin önüne geçilmiş olur. Kan şekerinin de hızlı yükselmesini engeller. Bu, daha kontrollü bir metabolizma açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Oruç tutma dönemi öncesinde doktora ve diyetisyene danışmalıdır"

Oruç döneminde sıvı dengesinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Dr. Nilgün İstek, yeterli miktarda su alınmadığı durumda baş ağrısı, dikkat azalması, halsizlik ve sindirim sistemi problemleri yaşanabileceğini anlattı. Suyu da zamana yayarak iftar ile sahur arasında tüketmek gerektiğini söyleyen Dr. Nilgün İstek, "Çay ve kahvenin, su yerine geçmeyeceği bilinmelidir. Yiyeceklerdeki demirden daha iyi yararlanabilmek için çay ve kahvenin yemekten yaklaşık bir saat sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca Ramazan ayında hareket etmek de çok değerlidir. İftardan yaklaşık bir saat sonra yapılacak fiziksel aktivite, sindirimin rahatlamasına, kan şekerinin dengelenmesine ve kilo kontrolüne yardımcı olacaktır. Kronik hastalığı olanlar özellikle oruç tutma dönemi öncesinde doktora ve diyetisyene danışmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

