Ramazan Bayramı\'nda Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu

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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara- Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayramı memleketlerinde geçiren vatandaşlar, tatilin sona yaklaşmasıyla dönüş için yola çıktı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta bulunan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.