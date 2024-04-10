Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor.
Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor.
Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi.
Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti.
İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.
Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, "Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz." diye konuştu.
İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı'nda Tekirdağ Köftesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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