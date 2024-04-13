Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda hareketlilik arttı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit'teki tüneller bölgesinde hasarlı trafik kazaları, zaman zaman İstanbul yönünde trafik yoğunluğunda artışa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gültepe ve Bekirdere mevkileri ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Sakarya'da Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk gözleniyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde Gerede bağlantı yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Çaydurt, Bolu-Doğu gişeleri ile Dağkent kesimindeki trafik yoğunluğu sürüyor.
Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde de yoğunluk devam ediyor, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.
D-100 kara yolu Bolu kesimi Yeniçağa gişelerinde Zonguldak ve çevre illerden dönen tatilciler nedeniyle yoğunluk oluşurken Çaydurt ve kent merkezi ile Dağkent mevkilerinde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de Kaynaşlı, Düzce, Gölyaka gişeleri, Küçük ve Büyük Melen mevkileri ile Gümüşova rampalarında araçlar, İstanbul istikametinde yavaş ilerliyor.
Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de yoğunluk oluşuyor.
Dönüş yoluna geçen sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yer yer araç kuyruğu oluşan güzergahlarda ulaşımın aksamaması için denetimlerine devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı Tatilinde Yollar Yoğun - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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