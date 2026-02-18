Ramazan’da Dünyaya Umut Taşınacak - Son Dakika
Ramazan’da Dünyaya Umut Taşınacak

18.02.2026 12:00
Türkiye'deki yardım kuruluşları, Ramazan'da yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım yapacak.

Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını yurt içindeki ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırlanıyor.

Ramazan boyunca sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla yürütülecek yardım faaliyetleri kapsamında, farklı coğrafyalarda yaşayan milyonlarca insana destek sağlanması hedefleniyor.

Hayırseverlerin emanet ettiği bağışlar, gıda, barınma ve insani yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla çalışmalarını başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve dışında toplam 7,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Bu yıl toplam 891 bin kişiye 410 milyon lira değerinde nakdi yardım ulaştırmayı planlayan Kızılay, gıda yardımları kapsamında da 686 bin kişiye 333 milyon liralık destek sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Kızılay, 45 aşevinde her gün 61 bin kişiye iftar ve sahur verecek.

Türk Kızılay, Gazze'ye de ramazan ayında hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

İHH, 66 ülkede yardıma muhtaç ailelere destek sağlayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'daki 66 ülkede yardıma muhtaç ailelere destek sağlayacak.

Ramazanda gerçekleştirilecek çalışmalarla 3 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

İHH, Türkiye genelinde 81 ildeki 45 bin aileye de kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor.

Ramazan boyunca savaş ve kriz koşullarının yaşandığı Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan başta olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları devam edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla yardımları ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğinde "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 2026 yılı ramazan ayı yardım programını gerçekleştirecek.

Yardım programıyla, bu ayın manevi ikliminde ihtiyaç sahiplerinin yanında olunacak ve onların ramazan sevinci paylaşılacak. Faaliyetler, hayırseverlerin destekleriyle gönüllüler ve görevliler aracılığıyla organize edilerek, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vakıf, yurt içinde 93 bin 488 alışveriş yardım kartı, 21 bin 370 bayramlık kıyafet dağıtımı planladı. Ayrıca Ankara'da iftar saatine doğru trafikte kalanlara 20 bin kumanya dağıtımı yapılacak. Böylece yurt içinde 500 bin vatandaşa yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Yurt dışında ise 86 ülke, 442 bölgede 228 bin 262 gıda kolisi, 46 bin 726 bayramlık kıyafet dağıtımı planlandı.

Filistin yardımları kapsamında ise ramazan ayında 10 bin bayramlık kıyafet, 22 bin gıda paketi ile 596 bin 180 kişilik iftar paketi dağıtımı yapılması planlanıyor.

Ayrıca, ramazan ayında 8 ülkede yetim projeleri kapsamında, 10 farklı proje ile 3 bin 980 yetime gıda, kıyafet ve kırtasiye ürünü ulaştırmanın yanı sıra yine 8 farklı ülkede 18 su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile 6 mescit açılışı gerçekleştirilecek.

"Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında ise 38 ülkede 6 farklı dilde 63 bin mushaf dağıtılacak."

Deniz Feneri Derneği 30 ülkede faaliyette bulunacak

Deniz Feneri Derneği "Ramazanda Sofranı Paylaş" sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Dernek, ramazanda Gazze'deki aşevlerinde günlük 50 bin kişiye iftar ve sahurda yemek verecek.

Ayrıca dernek bu yıl şehir ve ramazan konseptiyle 100 bin aile için gıda kolisi hazırladı.

Dernek, ramazanın 15'inci günü "İslam Dünyası Yetimler Günü" kapsamında eş zamanlı olarak Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 30 ülkede yetim sofraları kuracak.

İDDEF, ramazanda 56 ülkede yardım çalışması yapacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Seninle Bereketlensin" sloganıyla Gazze'de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanıyor.

İDDEF, ramazan boyunca 56 ülkede 310 bölgede ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Hayırseverlerin emanet ettiği zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları Türkiye dahil Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki yoksul kimselere, açlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelere, iç savaşların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırmayı planlayan İDDEF, iftar organizasyonlarıyla da savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde binlerce kardeşlik sofrası kuracak.

Federasyon, Gazze'de tüm yıl olduğu gibi ramazanda da sıcak yemek, kumanya ve acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Umut Kervanı faaliyetlerini "Ramazan Umut Olsun" temasıyla yapacak

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ise ramazanda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sosyal yardım faaliyetlerini "Ramazan Umut Olsun" temasıyla yapacak.

Vakıf, bu yıl ramazan ayı çalışmaları kapsamında mazlum ve mağdur coğrafyalarda iftar sofraları kuracak. İftar sofrası kurulamayan bölgelerde ise sıcak yemek (iftarlık) ikramları ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Bu yıl vakıf, ramazanda başta Filistin-Gazze olmak üzere Yemen, Suriye, Afganistan, Bangladeş-Arakan kampları ve Afrika'da toplamda 20 ülkede ve yurt içinde yaklaşık 500 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Vakıf, Gazze'de 10 farklı noktada ramazan ayı boyunca AŞ evleri ile her gün on binlerce kişiye iftarda sıcak yemek dağıtacak, yurtiçinde aktif olan 5 sosyal markette ramazan boyunca ailelere gıda, giyim, temizlik malzemesi dağıtımları yapılacak.

Sadakataşı Derneği'nden 27 ülkeye ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği bu yıl ramazan çalışmalarını "Ramazan Aydınlatır" çağrısıyla Türkiye, Filistin ve İslam coğrafyaları başta olmak üzere 27 ülkede gerçekleştirecek.

Derneğin, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'deki faaliyetleri kapsamında, bölgedeki gönüllü ekipler aracılığıyla her gün binlerce aileye ekmek ulaştırılacak.

Yurt içinde ise 15 ilde gerçekleştirecek faaliyetler kapsamında yine kumanya, market kartı, fitre ve zekat dağıtımları yapılacak.

Yetim Vakfı, bu ramazanda başta Türkiye olmak üzere 30 farklı ülkede faaliyet göstererek yüz binlerce yetim ve yetim ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye, Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan başta olmak üzere insani krizlerin yaşandığı bölgelere hayırseverlerin emanetlerini ulaştıracak.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayı boyunca mazlum coğrafyalarda binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda, nakit ve alışveriş kartı dağıtımı yapacak.

Vakıf aynı zamanda, ramazan ayı boyunca başta İstanbul Küçük Çamlıca ve Üsküdar merkezlerinde olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda iftar sofraları kuracak.

"Rahmet ve bereketiyle Cihanı kuşatan paylaşma mevsimi Ramazan " çağrısı ile 2026 Ramazan çalışmalarına başlayan Hüdayi Vakfı, ramazan ayı boyunca başta Filistin-Gazze, Suriye, Sudan olmak üzere Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu'daki 40 ülkede yardımlarını dağıtacak."

Hüdayi Vakfı 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde ramazan ayı boyunca alışveriş kartı dağıtımı, İstanbul'da bulunan ihtiyaç sahibi binlerce aileye de nakit ve alışveriş kartı dağıtımı yapacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan boyunca 30 ülkede kumanya ve iftar desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye'nin dışında yer alan 29 ülkede gıda kolisi desteği sağlayacak dernek, Etiyopya, Pakistan, Suriye, Uganda, Afganistan, Kamerun, Filistin (Gazze) ve Türkiye'nin yer aldığı 8 ülkede iftar programı ile ramazanın bereketini paylaşacak.

Yeryüzü Doktorları bu sene ramazanın ilk gününü Kamerun'da karşılayacak.

TİKA ve Türkiye Kamerun Büyükelçiliğinin işbirliğinde gönüllü sağlık ekibiyle birlikte 10-20 Şubat tarihleri arasında üroloji branşında gerçekleştirilecek muayene ve ameliyatlar için Kamerun'un Douala şehrine giden gönüllü sağlık ekipleri, ramazan ayının ilk gününde Kamerun'da geniş bir iftar sofrası kuracak.

Dernek yerel halkın katılımıyla gönüllere temas ederek sofrayı paylaşacak.

Beşir Derneği ramazan ayında başta Türkiye olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara ramazan bereketini ulaştıracak.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Paylaşalım İyiliği, Yaşatalım Kardeşliği" sloganıyla yardım faaliyetleri yürütecek.

Umuda Koşanlar Derneği hayırseverlerin ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Mirasımız Kudüs Derneği de ramazan boyunca Kudüs'te gerçekleştireceği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Hayrat İnsani Yardım Derneği ise ramazan ayında dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım götürecek.

Kaynak: AA

