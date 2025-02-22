Ramazan'da Merdiven Altı Üretim Uyarısı

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(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarının enflasyonla birlikte yükselmesi sonucu, merdiven altına yönelimin arttığını belirterek, "Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlarımız bu mübarek ayın hazırlıkları için alışveriş telaşına girmeye başladı. Gıda alışverişlerinin arttığı bu dönemde ne yazık ki merdiven altı üretimler de çoğalıyor. Sağlıksız ve içeriği belli olmayan ürünler, özellikle piyasada daha cazip fiyatlarla sunularak tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin çoğu hem sağlık açısından risk taşıyor hem de kalitesiz içeriklerle dolu oluyor. Bu sebeple bu Ramazan'da alışveriş yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden uzak durmalıyız" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlarımız bu mübarek ayın hazırlıkları için alışveriş telaşına girmeye başladı. Gıda alışverişlerinin arttığı bu dönemde ne yazık ki merdiven altı üretimler de çoğalıyor. Sağlıksız ve içeriği belli olmayan ürünler, özellikle piyasada daha cazip fiyatlarla sunularak tüketiciyi cezbetmeye çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin çoğu hem sağlık açısından risk taşıyor hem de kalitesiz içeriklerle dolu oluyor. Bu sebeple bu Ramazan'da alışveriş yaparken iki kere düşünmeli, güvenilir olmayan ürünlerden uzak durmalıyız.

"İnternet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız"

Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler, pek çok üründe aşırı katkı maddesi ve sağlığımıza zarar verebilecek unsurlar bulunduğunu ortaya koydu. Merdiven altı üretim yapan yerler ise denetimden tamamen kaçabiliyor. Bu durum, bu tür ürünlerin potansiyel tehlikesini gösteriyor. Özellikle bu tür üretimler Ramazan ayında zirve yapıyor. Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin, et ürünleri, sucuk, salam gibi yiyeceklerde büyük riskler söz konusu. Çünkü bu ürünlerin içeriği net olarak bilinmiyor ve etiketlerde yanıltıcı bilgiler yer alabiliyor. Bu yüzden Ramazan sofralarımızı kurarken sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız. Özellikle yol kenarlarında veya güvenilir olmayan internet sitelerinde satılan ucuz ve etiketsiz ürünlerden uzak durmalıyız.

Alışverişlerde en önemli kurallardan biri de daha önce deneyimleyip güvendiğiniz markalara bağlı kalmaktır. Yeni bir şey denemeden önce içeriğini ve kim tarafından yapıldığını mutlaka araştırmalısınız. Özellikle son yıllarda doğal ve organik ürünlere olan ilgi arttıkça, birçok kişi köy ürünü adı altında gıda satışı yapıyor. Ancak bu ürünlerin ne kadar doğal olduğunu bilmiyoruz. Bazı üreticiler tamamen ticari kazanç amacıyla sağlıksız üretim yaparak, bunu doğal adı altında pazarlayabiliyor. Bu yüzden sadece doğal ibaresine güvenmek yerine ürünün kaynağını araştırmak ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak çok önemli. Unutmayın Ramazan ayında önemli olan sadece soframızı doldurmak değil, sağlıklı gıdalarla beslenmek. Kendiniz ve aileniz için en iyi seçimi yaparak bu mübarek ayı sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi dilerim."