Ramazan Şen'in Organ Bağışı, Üç Hastaya Umut Oldu

02.06.2026 17:48
ALS tedavisi gören Ramazan Şen'in beyin ölümü sonrası organları, bağışlanarak hastalara nakledildi.

DENİZLİ'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi görürken beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Şen'in (51) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şen'in alınan 2 böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Ramazan Şen, 21 Mayıs'ta evinde rahatsızlanınca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ALS tedavisi gören Şen'in 11 gün sonra yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi'nin görüştüğü ailesi, Şen'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve İzmir'den gelen ekipler tarafından Ramazan Şen'in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Şen'in organları nakil bekleyen hastalar için İzmir'e gönderildi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM'

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışı kararı alan Ramazan Şen'in ailesine gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeniyle teşekkür etti. Uz. Dr. Öztürk, organ bağışının toplumda yaygınlaşmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alarak başka insanların yaşamlarına umut olan Şen ailesine teşekkür ediyorum. Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Ben buradan vefat eden Ramazan Şen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

