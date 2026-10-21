Rapor, GSYİH başına karbondioksit emisyonunun 2025'te yüzde 17,7 azaldığını gösterdi - Son Dakika
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Rapor, GSYİH başına karbondioksit emisyonunun 2025'te yüzde 17,7 azaldığını gösterdi

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Rapor, GSYİH başına karbondioksit emisyonunun 2025\'te yüzde 17,7 azaldığını gösterdi
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Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Li Gao, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede ilerleme kaydettiğini söyledi. Bakanlığın yıllık raporunda GSYİH birimi başına karbondioksit emisyonunun 2025'te 2020 seviyesine göre yüzde 17,7 azaldığı belirtildi.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Li Gao, Çin'in son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini ve yeşil ve düşük karbonlu bir kalkınma yolunu giderek daha fazla benimsediğini söyledi.

Li çarşamba günü bakanlığın, Çin'in iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve eylemlerine ilişkin yıllık raporunun açıklandığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rapora göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) birimi başına karbondioksit emisyonları 2025 yılında 2020 seviyesine kıyasla yüzde 17,7 azaldı. Fosil dışı enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payı yüzde 21,7'ye ulaştı. Toplam kurulu rüzgar ve güneş enerjisi gücü 1,84 milyar kilovata yükseldi. Orman stok hacmi ise 20,99 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü hızlandırmaya yönelik aralıksız çabalar bu ilerlemeyi teşvik ediyor.

Li, Çin'in dünyanın en büyük ve en kapsamlı temiz enerji sanayi zincirini kurduğunu ve yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin ekonomik büyümenin önemli itici güçleri haline geldiğini belirtti.

2026'nın ilk yarısı itibarıyla Çin'in toplam kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 2,46 milyar kilovata ulaşarak, ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60,7'sini oluşturdu. Kurulu güneş enerjisi kapasitesi temmuz ayı sonunda ilk kez kömür-yakıtlı enerji kapasitesini aştı ve Çin'in en büyük tekil enerji kaynağı haline geldi.

Çin'de faaliyette olan ve onaylanan nükleer enerji ünitelerinin toplam kurulu gücü de dünyada ilk sıraya yükseldi. Çin, yeni enerjili araç üretim ve satışında ise art arda 11 yıldır dünya birinciliğini sürdürüyor.

Li, Çin'in dünyanın en büyük karbon emisyonu ticareti piyasasını kurduğunu kaydetti. Bu piyasa, 8,3 milyar ton karbondioksit emisyonunu, başka bir ifadeyle ülkenin toplam emisyonlarının yüzde 65'inden fazlasını kapsıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kümülatif tahsisat işlem hacmi kısa süre önce 1 milyar tonu aştı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelEnerjiÇevreDünyaSon Dakika

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