Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. Kütahyalı'nın ifadesi SEGBİS ile alınacak.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, CHP'ye ve CHP'nin Ankara'daki bazı belediyelerine kayyum atanacağına ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınacak.