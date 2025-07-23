Rasim Özdenören 3. Yılında Anıldı

Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınan Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören, vefatının 3. yılında Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında yad edildi.

"Gül Yetiştiren Adam" adlı kitabından dolayı bu isimle de anılan usta edebiyatçının hatırası için katılımcılara gül ve Özdenören'in eserlerinden alıntıların yer aldığı kitap ayracı hediye edildi.

Anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Özdenören için dualar okundu.

"Bu milletin bir kıymetli değeri olarak kabul ediyoruz"

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Özdenören'in vefatının üzerinden üç sene geçtiğini belirterek, "Bizler Rasim üstadımızı bu milletin bir kıymetli değeri ve kendimizi de ailenin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im cennetinde buluştursun. Makamı ali olsun. Gelen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Aile adına konuşan damadı Osman İlter de Özdenören'in Ankara'da ikamet ettiğini, son döneminde bir anda Eyüpsultan'a gelmek istediğini aktararak, "Sezai Karakoç ile bir anısı var. Sezai Bey, 'Rasim rüyamda mezarlarımızı gördük, ikisi yan yanaydı' diyor. Sezai Bey de İstanbul'da. Ben ona istinaden burayı istedi diye düşünüyorum." dedi.

"Eserleriyle yaşamaya devam ediyor"

Özdenören'in kızı Merve İlter de AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını çok özlediğini dile getirerek, "Eserleriyle yaşamaya devam ediyor çok şükür. Sanki hala hayattaymış gibi gençlerin üzerinde bir eli var. Bundan dolayı çok mutluyum. Yeni neslin yetişmesine yine hizmeti geçiyor. Verdiği emeklerin karşılığını alıyor." diye konuştu.

Geniş katılımlı bir anma programı olduğundan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen İlter, şöyle devam etti:

"İsmi yaşadıkça, uğruna yaşadığı davası da onunla birlikte yaşıyor. Güzel bir katılım oldu, özellikle bu kadar sıcak bir günde katılan herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ona sahip çıktıkları, onu anladıkları, yürüdüğü yolda yürümeye çalıştıkları için herkese teşekkür ediyorum."

Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, "Gençliğimizde milli, manevi duygularımızın gelişmesinde bize çok katkı sağlamış bir büyüğümüzdür. Hem edebi yazılarıyla hem duygusallığı hem de idealist yaşam şekliyle bize örnek olan kişiliklerden birisidir. Biz onlardan çok faydalandık, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'nin fikir dünyasına önemli katkıları oldu"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Özdenören'in sağlığına yetiştiği için kendisini şanslı gördüğünü dile getirerek, "Merhum bizim önceki programlarımızda hem kitap fuarlarımızın onur konuğu oldu hem de vefatında güzel bir program yapmıştık. Bugün de İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti olarak vefatının üçüncü yıl dönümünde merhumu anma programı düzenledik." sözlerini sarf etti.

Rasim Özdenören'i rahmetle yad ettiklerini belirten Keskin, "Fikirleriyle ilelebet yaşayacaktır diye temenni ediyoruz. Tabii 'Yedi Güzel Adam'dan biri olarak Türk edebiyatına çok büyük bir damga vurmuştur. Çok kıymetli isimlerle birlikte Türkiye'nin fikir dünyasına önemli katkıları olduğu için de müteşekkiriz." görüşünü paylaştı.

"Çok keskin bir zekası, güçlü bir gözlem gücü ve tahkiye etme yeteneği vardı"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise Rasim Özdenören ile tanışıklığının 1980'li yılların sonuna kadar uzandığını, özel ilgisi ve bazı organizasyonlar münasebetiyle çok sık bir araya geldiklerini kaydetti.

Özdenören ile yazarlığının 40. yılında bir program yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Divana Gelenler programındaki bir buçuk saatlik hatıraları bile oldukça zengindi. Sonra onları yazıya geçirdim. İki, üç program da hayatı üzerine ve hatıraları üzerine yapmıştık. Tabii onun daha çok edebi tarafı öne çıkıyor. Ama Rasim Özdenören'in çok keskin bir zekası, güçlü bir gözlem gücü ve tahkiye etme yeteneği vardı." diye konuştu.

Coşkun Yılmaz, Özdenören'e dair ayrıca şunları kaydetti:

"İnsani vasıfları olarak son derece nüktedan, derin nükteleri olan, mizahı, sinemayı çok seven, çok güçlü bir film eleştirmeniydi. Özel hayatında dostlarıyla, üstatlarla ilişkilerinde gerçekten yazılmamış bir tarihin birikimiyle beraber bu dünyadan gitti. Fikir olarak da muvahhit bir insandı. Ameli olarak da tevhit inancının gereğine riayet eden bir insandı. Yani bir fikirde öncülük yaparken yaşamda da istikrarlı bir mümin idi. Fakat inanan bir insan olarak da şirk ve tevhit kavramına çok farklı bir yaklaşım getirir, çok ince ve ayrıntılarıyla ele alır, bir Müslümanın nasıl inanması gerektiğine dair çok önemli sorular sorar, pencereler açar ve cevaplar verirdi."

"Tanımayanların kıskanacağı bir dostluğu vardı"

İz Yayıncılık Yöneticisi Eren Kahraman ise ikinci kuşak İz Yayıncılık temsilcisi olarak çocukluğundan itibaren Rasim Özdenören'i tanıdığını söyledi.

Özdenören'in hayatının her anında var olan dostluğuna değinen Kahraman, "Tanımayanların kıskanacağı bir dostluğu vardı. Sanattan, sinemadan çok anlardı, o konularda sohbet etmeyi çok severdi." dedi.

Bütün kitapları İz Yayıncılık'tan çıkan Özdenören'in daha önce yazdığı yazılarının bir araya getirilmesiyle hazırlanan yeni eserlerle 50'ye yakın kitabının bulunduğu bilgisini veren Kahraman, "Bir yazar için bütün kitaplarının yayımlanmış olması tabii çok kıymetli bir şey. Kitaplarında özellikle bugün birçok insanın konuşurken bile çekindiği konuları anlattı. Hiç rahatsız olmadan İslam kelimesini hayatının tam merkezine koyarak yaşamış ve bunu da yazmış bir insandı." ifadesini kullandı.

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı anma programına ayrıca Rasim Özdenören'in eşi Ayşe Özdenören, torunları, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile usta edebiyatçının okuyucuları, sevenleri ve edebiyat dünyasından pek çok kişi katıldı.