Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi şifa dağıtıyor - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi şifa dağıtıyor

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi şifa dağıtıyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde, 3 yılda 41 bin hasta muayene edildi.

27.11.2024 11:49
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde, 3 yılda 41 bin hasta muayene edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaklaşık 12 bin metrekare alanda inşa edilen 72 yatak kapasiteli Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 5 Kasım'da yaptığı resmi ziyaret kapsamında, 15 Ekim 2021 yılında hasta kabulüne başlayan hastanenin resmi açılışını yaptı.

Hastanede 3 yılda 41 bin hasta muayene edildi

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cevdet Türkyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede 3 yılda 41 bin hastanın muayene edildiğini söyledi.

Türkyürek, hastanenin kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve kardiyoloji polikliniğiyle öne çıktığını belirterek hastaneye başvuran hastaların yarısının, kardiyoloji hastası olduğunu ifade etti.

Hastanede 3 yılda 800 ameliyat yapıldığını ve bu ameliyatların 500'ünün açık kalp ameliyatı olduğunu anlatan Türkyürek, "Bu da Kırgızistan şartlarında oldukça iyi bir rakam." dedi.

"Hastanede 22'si yoğun bakım, toplam 72 yatak mevcut"

Başhekim Türkyürek, hastanenin TİKA tarafından 22'si yoğun bakım olmak üzere, 72 yataklı olarak inşa edildiğini anlattı.

Türkyürek 44'ü Türk, 127'si Kırgız olmak üzere 171 personelin görev yaptığı hastanede, 5 kardiyoloji, 3 KVC, 3 anestezi ve reanimasyon, 2 genel cerrahi, 2 radyoloji, 1 göğüs hastalıkları, 1 dahiliye, 1 acil servis uzmanı olduğunu söyledi.

Hastanede 2 ameliyathane, 1 anjiyo ünitesi, 5 yataklı koroner yoğun bakım, 6 yataklı KVC yoğun bakım ve 11 yataklı genel yoğun bakım birimlerinin yer aldığını ifade eden Türkyürek, kardiyoloji, KVC, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, anestezi ve reanimasyon, dahiliye, acil ve gastroenteroloji polikliniklerinin de olduğunu kaydetti.

Türkyürek, Türk sağlık personelinin 3 ayda bir yenilendiğini, Türk hekimlerin de görev sürelerini 3 aydan 6 aya kadar uzatabileceklerini dile getirdi.

Hastane son teknolojik görüntüleme sistemleriyle dikkati çekiyor

Türkyürek, hastanedeki manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi, ultrasonografi, mamografi, direkt röntgen gibi cihazların, son teknolojili görüntüleme sistemleri olduğuna dikkati çekti.

Hekimlere tanı, teşhis ve tedavi sürecinde önemli katkısı olan MR cihazının 1,5 tesla özelliğine sahip olduğunu aktaran Türkyürek, hastanede 3 yılda 37 bin civarında görüntüleme yapıldığını, bunların ortalama 11 bininin eko kardiyografi görüntüleme işlemleri olduğunu belirtti.

Türkyürek, hastaların muayene olmadan da dışarıdan müracaat ederek görüntüleme cihazlarının hizmetinden yararlanabileceklerini söyledi.

Hastaneyle iki ülke arasında dostluk köprüleri kurulması hedefleniyor

Türkyürek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 5 Kasım'da resim açılışı yapılan hastaneyle iki ülke ve Kırgız ile Türk vatandaşları arasında dostluk köprüleri kurulmasının hedeflendiğini vurguladı.

TİKA'nın kurduğu hastanenin Kırgızistan sağlık sektörüne sağladığı desteğe dikkati çeken Türkyürek, " Türkiye'den gelen hekimler ve yardımcı sağlık çalışanları, Kırgızistan'dan işe almış olduğumuz sağlık çalışanlarına ve hekimlerine bilgi, beceri ve tecrübelerini aktarıyorlar." diye konuştu.

???????Türkyürek, Kırgız sağlık çalışanlarına bilgi ve birikimlerini aktararak onların sağlık alanında ilerlemelerini sağlamaya yönelik önemli bir işlev üstlendiklerini düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi şifa dağıtıyor - Son Dakika

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