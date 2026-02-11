Refah Sınır Kapısı'ndan 47 Filistinli Mısır'a Geçti - Son Dakika
Refah Sınır Kapısı'ndan 47 Filistinli Mısır'a Geçti

11.02.2026 20:27
İsrail'in sınırlı geçiş izniyle 47 Filistinli, Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. 275 kişi son 8 günde ayrıldı.

İsrail'in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden 47 Filistinlinin Gazze'den ayrılarak Mısır tarafına geçiş yaptığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında sınırlı sayıda geçişlere izin verildiği belirtildi.

Refah Sınır Kapısı üzerinden 2 Şubat'tan bu yana sonuncusu 47 kişiden oluşan toplamda 8 grubun Gazze'den çıkış yaptığı aktarıldı.

Gazze'den Mısır'a geçiş yapan bu 47 kişinin 17'sinin hasta, 30'unun ise refakatçi olduğu kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerin, Gazze dışındaki sağlık merkezlerinde tedavi sağlanmasına yönelik sürdürülen insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze'den çıkış yaptıkları kaydedildi.

Filistinli hastaların, Han Yunus kentindeki El-Mevasi Sahra Hastanesi'nde gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Refah Sınır Kapısı'na sevk edilerek Mısır'a ulaştırıldığı ifade edildi.

2 Şubat'tan beri sadece 275 kişinin Gazze'den ayrılmasına izin verildi

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2-10 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı üzerinden 275 Filistinlinin Gazze'den ayrıldığını, 213 kişinin ise Gazze'ye giriş yaptığını açıkladı.

Gazze'deki Filistin makamlarının aktardığına göre, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini belirtiyor.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Mısır, Refah, Gazze, Son Dakika

